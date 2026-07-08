粉筆(2469)屬內地大型職業教育培訓企業，2023年在港上市，上市價9.9元。參考最新一份業績，公司2025年收入錄26.77億元人民幣，同比倒退4%。經調整後盈利2.81億元人民幣，跌22%。考慮到股價從去年高位累跌逾80%，股價已充分反映公司的不明朗因素。以現價計，經調整後市盈率約3.2倍，估值有吸引力。
從財務角度，公司持有約12.35億元人民幣，另有等值約1.88億元人民幣的金融資產。負債方面，主要為貿易應付帳款，沒有任何有息銀行貸款，財政非常穩健。以現時市值10.5億元計，公司的淨現金遠高於公司市值，反映現時估值非常低迷。在擁有大額現金儲備的情況下，為公司提供較強的抗風能力，也可以逆市擴展業務，攻守皆宜。
展望未來，隨著內地就業市場回暖，加上職業資格考試需求穩定，料公司的培訓課程有望逐步回復增長。而近年公司投放不少資源在AI應用，未來業務結合成熟的AI技術有助提升教學質素及降低營運成本，長遠對業務發展利多於弊。
總結公司面對宏觀就業環境、政策監管及競爭加劇等不明朗因素影響，但現時估值正處於極吸引低位，安全邊際高。假若基本因素逐步改善，公司估值隨之由低位反彈，上升空間不俗。建議不妨趁低吸納股份，耐心等待股份價值修復。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人，本人及其客戶沒有持有上述股份權益