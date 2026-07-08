新樓王背後的實際操作

近日某核心新區驚現天價豪宅特色戶成交，合約呎價宣稱8萬元。我成日說樓市投資最重要「睇穿個商業邏輯，唔好俾表面數據呃到」。呢場所謂「新樓王」誕生，底裡不過是發展商同資金合演嘅高槓桿期權show。水分在哪，且拆解入面盲點。

第一，「8萬蚊呎價」背後實情，行內人都知，這類頂級招標一手貨合約價一向「高開高回」。除表面近10%印花稅同提早付款回贈，另藏在附錄、價值數百萬元的傢俬津貼及免費雙車位。將糖衣逐層剝離後，實際呎價或僅約6.9萬元。發展商純粹想「錨定」屋苑其餘幾百個標準盤定價，讓散客覺得買得平。