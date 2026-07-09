郵政是末路 注資是無底潭

1995年起，香港郵政開始以營運基金模式運作。不過，這只是掩耳盜鈴，換湯不換藥，皆因它作為政府機構，當發生財政問題，政府不能不注資。
事實上，2017年起，它連續8年虧損，累計超過30億元，本年虧8.21億元，是史上最高。因此，它在上月向立法會申請46億元注資，用於未來3年運營，以及國際機場空郵中心5.1億元翻新工程。
很明顯，這是無底洞，皆因在2019年至2025年間，郵件量以年均7%至8%的速度下跌。理由很簡單，一有電郵，二有私人的速遞公司，因此對政府經營的信件的需求也越來越低。
這並非香港獨有的現象，而是世界性的大趨勢，因此，大家都在想辦法解決這問題。
例如說，2026年1月1日起，丹麥成為全球首個認定實體信件服務不再具有經濟可行性，正式終止國營郵政信件投遞的國家。因此，完全轉由私人公司DAO (Bladkompagniet)負責，政府只負責批出私營牌照。
箇中原因很簡單，無他，在過去25 年，丹麥信件投遞量從2000年的15億封，降至2024年的1.1億封，暴跌90%，郵費升至29.11克朗，即約40港元。因此，政府只能放棄經營。
香港郵政之所以不惜墮進不停撥款的無間地獄，說穿了，只是因循舊制，皆因申請撥款容易，但如要外判給私人機構，則無疑要做上大把工夫，這就未免太麻煩官僚們了。
除這形式外，安道爾（位於西班牙和法國的小國）郵政由西班牙和法國負責，按此參照，香港郵政如不想外判到私人機構，也可由內地的郵政負責，也可省掉這筆支出。另一方法是私營化(privatization)，如德國、英國、瑞典、新加坡等，都是股份上市，以私營方式經營，但毫無疑問，香港郵政已錯過了最佳上市時機，現在縱然上市，也只能賤價發售。
至於大國如中國、日本、法國、印度等，還可有郵儲銀行，皆因在以前，只有郵政，方有遍達全國建立分行/郵政局的能力，郵政不賺錢銀行賺，但這顯然也不適用於香港。