郵政是末路 注資是無底潭

1995年起，香港郵政開始以營運基金模式運作。不過，這只是掩耳盜鈴，換湯不換藥，皆因它作為政府機構，當發生財政問題，政府不能不注資。

事實上，2017年起，它連續8年虧損，累計超過30億元，本年虧8.21億元，是史上最高。因此，它在上月向立法會申請46億元注資，用於未來3年運營，以及國際機場空郵中心5.1億元翻新工程。

很明顯，這是無底洞，皆因在2019年至2025年間，郵件量以年均7%至8%的速度下跌。理由很簡單，一有電郵，二有私人的速遞公司，因此對政府經營的信件的需求也越來越低。