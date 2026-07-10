5窮6絕之後，7翻身似乎有點苗頭? 恒指周三重越兩萬四關口及20天線(23,763點)，全日埋單升702點，是3個月以來最佳單日表現。「港股通」周三單日錄得141.9億元淨流入，已是連續4日進場。看來北水近日已部署重投港股，惟升勢昨天未能持續。

以韓股為首的亞洲區股市近日繼續大幅回調，陷入技術性熊市。資金輪動帶挈，港股受惠，並不奇怪。比較值得留意的是，周三港股新舊經濟股同步發力，升勢全面，個股如阿里巴巴(9988)，更是標青，一鼓作氣升足12%，股王騰訊(700)以至殘股如美團點評(3690)，則繼續緩步前行。ATM等科網板塊之外，舊經濟股如四大國有銀行，同樣獲得資金垂青。一邊廂屬高估值、低息風險資產，另邊廂的屬防守型、高息資產；兩者同升，代表資金不是單邊押注，而是全面回補，大致是反彈確認初期，至於何時可以確立升勢，還待觀察。