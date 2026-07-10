初期的電話只是愚笨的發明

1876年3月10日，Alexander Bell和他的助手Thomas Watson進行了首次正式的、有記錄的電話通話，並在其後的費城世博會中，作出了演示。 這部初代電話的結構非常簡單，是利用電磁感應原理：說話時，聲音使膜片振動，帶動與膜片相連的線圈在磁場中運動，產生隨聲音變化的感應電流，電流通過電線傳到另一端，使接收端的線圈在磁場中振動，帶動膜片發出聲音。 換言之，這既是送話器又是受話器，通話時需要將聽筒在耳邊和嘴邊來回移動，而且。這是一條專線，只供一對一的通話。

這好比傳說中，國家領導人和中央高級官員各有一台紅色電話，是加密的專線，專門用來討論國家大事，擁有者不超過999名。事實上，就是在這種機器不但成本昂貴，甚至有安全隱患，例如會漏電。而且，十九世紀時，社交禮儀繁複，電話等於是不經預約，直接對話，是強行闖入私人空間，侵犯了隱私，這種溝通方式顯得相當無禮。 同年，Alexander Bell意圖以10萬美元，把專利賣給Western Union Telegraph Company，但其總裁William Orton拒絕了。他的評價是：「電話有太多缺陷，不值得被考慮為一種交流的工具。」

英國郵政總工程師Sir William Preece對電話的看法是：「美國人需要電話，但我們不用。我們有很多郵差。」 要知道，在當時，電報和郵政就是電話的最大競爭對手，然而他們對此嗤之以鼻，並不把電話放在眼裏。 大家可別笑，以今天的眼光看來，至少他們的看法有一點是對的。 如果人們可以自由選擇，發信息打字的確是比語音通話更受歡迎，正是因為這可更能保障受方的私隱。 當然了，大體上，他們的想法是錯的、是愚蠢的，皆因電話在後來大成功了。可是，假如回到1876年，看到那些只能一對一使用的專線電話，相信大家也會和那些蠢人有著相同的想法。