從銀色經濟到金質生產力

香港人愈來愈長壽。根據政府統計數據，香港男女合計的預期壽命接近86歲，長期位居全球前列。這當然是一項值得驕傲的成就，但最近我一直在思考一個問題：當長壽成為香港最重要的競爭優勢之一，我們究竟應該如何看待這份優勢？ 近年來，「銀色經濟」成為熱門議題。從退休理財、樂齡產品、健康管理到安老服務，各界開始關注人口高齡化所帶來的新市場和新需求。這些討論十分重要，但我總覺得還欠缺了一個更重要的視角。銀色經濟主要關心的是如何服務長壽人口，卻較少思考如何善用長壽人口；它回答了「如何消費」的問題，卻未完全回答「如何創造價值」的問題。正因如此，我認為香港是時候由「銀色經濟」進一步邁向「金質生產力」（Golden Productivity）。

所謂金質生產力，並不是要求退休人士重返朝九晚五的工作模式，更不是用經濟產出來衡量人生價值。它是一種思維上的轉變。我們需要重新認識黃金一代所擁有的價值，包括多年累積的專業知識、管理經驗、人脈網絡、產業洞察和判斷能力，並思考如何透過不同平台和機制，把這些資產轉化成持續的社會和經濟價值。過去，我們習慣將人生分為求學、工作和退休三個階段。退休彷彿意味著完成任務，退出舞台。然而，今天不少六十多歲的人士依然健康、活躍，而且擁有數十年的實戰經驗。如果人生可以活到八十多歲甚至九十歲，退休之後往往還有二、三十年的時間。在這樣的情況下，如果我們再用過去的框架去理解退休，未免有點過時。

我經常接觸不同界別的專業人士，發現不少人在離開全職崗位後，其實仍然十分活躍。有前銀行高管繼續擔任企業顧問和董事，協助企業制定策略；有企業創辦人投資初創公司，培育年輕創業者；有醫生、律師、會計師和工程師以顧問身份延續專業生涯；亦有人開展人生第二事業，把多年累積的經驗轉化成新的商業價值和就業機會。這些人帶來的價值，遠遠不只是勞動力。他們帶來的是經驗、判斷力、信譽，也是許多年輕人需要花數十年才能累積的知識和智慧。事實上，我一直認為，香港最被低估的資產，不是土地，不是資金，而是被過早退休的經驗。

當一位擁有四十年經驗的企業家、銀行家、專業人士或教育工作者離開工作崗位時，流失的不只是人力資源，而是一整套難以複製的知識體系和決策能力。對於一個以金融、專業服務和知識經濟為核心競爭力的城市而言，這種流失尤其值得關注。這並非一個小眾課題。目前香港65歲或以上人口已接近全港人口的四分之一，換言之，每四名香港人，便有一位處於人生下半場。高齡化已不再只是福利政策的議題，而是關乎香港未來人才供應、經濟增長和整體競爭力的重要議題。

香港正面對人口老化、出生率下降及人才短缺等多重挑戰。在這樣的背景下，提高整體生產力的重要性將遠遠超過單純增加人口數量。然而，當我們談到生產力，往往首先想到科技投資、人工智能和基礎建設，卻忽略了另一項同樣重要的生產要素——經驗。經驗能夠幫助企業避免重複犯錯，能夠提升風險管理能力，也能夠縮短人才培養周期。在金融、醫療、教育、專業服務等知識密集型行業之中，許多關鍵決策依靠的並不只是數據，而是多年累積下來的判斷力。這些能力往往需要時間沉澱，並不能單靠科技取代。

人工智能的迅速發展，更令這個課題值得深入思考。AI可以協助分析數據、整理資訊和提高效率，但仍難以完全取代領導能力、人際關係、策略思維和同理心。未來最具競爭力的企業和城市，未必是最年輕的企業和城市，而是最能夠把年輕人的創新能力與資深人才的經驗智慧結合起來的企業和城市。因此，我認為香港需要建立一種新的生產力思維。我們不應只關注如何照顧黃金一代，更應思考如何讓黃金一代持續參與經濟和社會發展；不應只把高齡化視為公共財政的壓力，更應把它視為一項尚未被充分發掘的戰略資產。

作為全球最長壽城市之一，香港其實擁有很多其他城市都羨慕的人才資源。我們有大量接受過良好教育、具備國際視野及豐富專業經驗的資深人才。若能透過終身學習、彈性工作、董事培訓、創業支援及跨代協作等方式，把這些經驗轉化成持續的經濟動力，香港將擁有一項難以被複製的競爭優勢。未來香港的競爭力，不僅來自年輕一代的創新能力，也來自黃金一代所累積的智慧資本。當我們由「銀色經濟」走向「金質生產力」，香港追求的不只是更長壽，而是更高質量的生產力、更強大的競爭力，以及更具韌性的經濟發展模式。

畢竟，真正成功的長壽社會，不只是讓人活得更久，而是讓每一個人在更長的人生旅程中，依然能夠持續創造價值。而這或許正是長壽帶給香港最珍貴的紅利。