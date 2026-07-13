轉按誘因增加 轉按及套現申請上升 (上)

近年轉按貸款萎縮，根據統計數字，過去兩年新批轉按宗數處於歷史低水平，每月平均僅六百多宗，對比過往轉按一般達千多宗以上，轉按市道活躍時期每月可高達4,000多宗以上，反映近年轉按市道甚為低迷。然而，今年轉按市道初現起色，期內錄得連續4個月升幅，最新數據顯示5月份新批轉按單月增加25%至1,037宗，創30個月新高。究其原因，受惠樓價連同物業估值逐步回升，加上多家銀行近月上調按揭現金回贈，促使轉按誘因有所增加。

市場上轉按申請的幾項需求主要是： 1.) 尋求更低息按揭; 2.) 透過轉按賺取銀行現金回贈；3.) 轉走現有高利息按揭，例如是透過轉按轉走財務按揭又或已過低息期的發展商一按; 4.) 透過轉按作物業套現；5.) 透過轉按重新調整按揭例如甩走按保、移除擔保人、延長還款期等需求。今年筆者在職之公司的轉按申請量持續增加，當中客戶有着上述不同需求，今年樓價處於升軌，連帶物業估值亦處於回升步伐，截至現時，今年樓價平均升約一成，對比去年樓價低位升幅已達17%，物業估值逐步上升，令轉按成功率提高。過往當樓價下跌，業主即使有意轉按，但估值較低影響按揭成數，業主甚至或需補貼金額方可轉按，無疑會降低轉按意欲；現時不少單位估值已有一定升幅，當中跑嬴大市的屋苑單位估值更已由低位回升逾兩成，令到轉按批出的按揭成數上升，又或透過轉按套現的水位增加，令業主更易憑著磚頭釋放流動資金。