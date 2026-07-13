AI光互連供需緊張 環聯連訊手頭訂單突破10億美元 (官網圖片)

人工智能基建投資持續升溫，高速光通訊產業鏈正由「需求擴張」進一步演變為「核心物料供給緊張」。環聯連訊科技 (1473.HK) 6月30日在公告上表示，集團手頭尚未履行並須於今年或明年交付的銷售合約總值已超過10億美元，較今年1月公佈的2.8億美元大幅增加。這不僅是訂單規模擴張，更反映公司已實實在在切入AI數據中心高速光互連供應鏈中的關鍵元件環節。 200G InP PD成為AI光模組放量的核心器件 根據公司公告，是次手頭訂單主要涉及200Gb/s磷化銦（InP）光電二極管產品，應用於AI數據中心及下一代AI基建所需的800G及1.6T光收發器。光電二極管（PD）是光模塊接收端的核心器件，負責將光訊號轉換為電訊號，其頻寬、靈敏度、噪聲控制及一致性，直接影響高速光模塊的誤碼率、傳輸距離與量產良率。

傳統電子元件分銷商通常被市場給予較低估值，但若公司所處環節涉及AI數據中心核心物料、上游產能稀缺及下遊客戶長單鎖定，其盈利能見度與議價能力均有機會被重新評估。 業績尚未完全反映訂單，2026–2027年收入轉化值得關注 公司截至2026年3月31日止全年業績已見改善，收入按年增長4.8%至22.3億港元，股東應佔溢利按年增長36.1%至4,160萬港元，盈利增速明顯高於收入增速，反映產品結構及營運效率有所改善。 更值得關注的是，最新公告超過10億美元手頭合約，尚未在截至2026年3月31日止年度業績中充分反映。由於相關合約將於今年下半年及明年按交付節奏逐步履行，未來兩個財政年度的收入確認、毛利率變化及現金回款，將大大提高公司收入和利潤質量。若後續訂單持續增加，並伴隨PD、TIA等高價值產品放量，公司盈利模型有望出現結構性改善。