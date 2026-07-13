SK Hynix強勢登陸NASDAQ (路透社)

韓國記憶體晶片巨頭SK Hynix（SKHY）上星期五正式在納斯達克以ADR方式上市，成為外國公司歷來最大規模上市之一，定價每股149美元，首日收市報168.01 美元，升幅12.76，集資規模達265億美元，超額認購逾七倍，反映市場對其HBM龍頭地位強烈需求。 是次上市為美國及全球投資者提供直接以美元交易的便捷渠道，所得資金主要用於韓國本土晶圓廠擴建、先進封裝產線建設，以及採購ASML極紫外光（EUV）掃描器等高端設備。公司主席Chey Tae-won出席納斯達克開市儀式時表示，客戶對AI記憶體的需求遠超預期，即使公司計劃五年內產能倍增，仍不斷收到「這還不夠，我們還需要更多」的反饋。這反映出HBM供不應求的局面在可見未來仍將持續，成為支撐股價的核心基本面因素。

全球DRAM市場長期由三星電子、SK海力士及美光科技（Micron，MU）三大廠商壟斷，合計市佔率超過九成。根據2026年首季IDC及Counterpoint最新數據，三星在整體DRAM營收市佔率約38.5%，穩居首位；SK海力士約28.8%至29.1%，位列第二；美光約22.4%。然而，在AI時代最關鍵的高頻寬記憶體（HBM）市場，格局截然不同。SK海力士憑藉率先量產HBM3及HBM3E，並與NVIDIA等AI晶片巨頭建立深度合作關係，市佔率長期維持在50%至58%（首季約56.4%）的領先水平，遠高於美光的約18%至22%。三星在HBM領域則處於追趕位置，市佔率介乎17%至28%之間，正加速HBM4的認證及量產進度。

三星作為IDM全能型企業，產品線最廣，在傳統DRAM及NAND Flash仍具明顯優勢（NAND市佔率約29%至31%），但在HBM3E等先進製程的良率及客戶認證進度上曾出現延誤，導致市場份額被SK海力士及美光逐步蠶食。美光作為美國本土廠商，享有地緣政治及政府補貼優勢，正積極擴張HBM產能，市佔率逐步提升，但目前仍落後SK海力士一大截。這種「三星整體領先、SK海力士HBM稱雄」的格局，意味著三大廠在AI記憶體供應鏈中形成穩固的三強鼎立。對於全球基金而言，配置記憶體板塊時，毫無疑問會同時配置三大廠，而SK海力士的HBM領先地位及定價能力，使其在AI資本開支持續的環境下，更具結構性增長潛力及溢價空間。

過去一年，受全球人工智能熱潮推動，對HBM及NAND Flash等高性能存儲晶片的需求激增，SK海力士股價在韓國市場累計升幅超過六倍，一度高見298.7萬韓元，其後因市場獲利回吐及估值調整壓力回落，單日波幅曾達雙位數，顯示股價波動性極高。儘管如此，若投資者有意長期配置記憶體板塊，尤其是AI相關的HBM領域，SK海力士在關鍵細分市場的份額優勢，仍使其成為資金配置時不可或缺的選擇。 估值方面，雖然股價已大幅上升，但相對其HBM市場主導地位、客戶綁定深度及長期增長前景，與美光比較仍具吸引力。美國上市有助縮窄與美光等美國同業的估值差距，提升全球投資者認受度及流動性。公司市值已達萬億美元級別，即使僅計美國上市部分，機構可及性亦大幅提升。過去投資者欲參與韓國記憶體股，主要依賴Roundhill Memory ETF等間接工具，該ETF自推出以來資產規模迅速膨脹，持倉高度集中於三大記憶體核心股。SK海力士ADR上市後，美國投資者可直接以美元交易，大幅降低匯率、交易時間及流動性障礙。

更值得重視的是指數納入潛力。費城半導體指數（SOX）早於2003年已納入台積電（TSM）ADR，帶動大量被動資金流入VanEck Semiconductor ETF（SMH）、iShares Semiconductor ETF（SOXX）等產品。SK海力士作為AI時代HBM關鍵供應商，獲納入SOX及相關半導體指數的機會甚高，將吸引指數基金及ETF跟進配置。長遠而言，納入納斯達克100指數亦非天方夜譚，類似優質ADR先例顯示，這類納入可帶來Invesco QQQ等巨額被動資金流入，進一步推高股價及估值中樞。ProShares更已宣布推出2倍槓桿的Ultra SK Hynix ETF，進一步放大市場關注度與交易活躍性。

若未來獲納入相關指數，將帶來龐大被動資金流入，涵蓋半導體專項ETF及納斯達克追蹤產品。這不僅有助優化股東結構，引入更多長線機構資金，減輕韓國本土零售投機主導的風險，同時提升全球估值認受度。韓國KOSPI指數今年表現強勁，但高度依賴三星電子與SK海力士，兩者合計權重已超過55%，創歷史新高。這種「兩股獨大」格局，令指數波動率被推向極端，單日雙位數波幅屢見不鮮。SK海力士美國上市可引入更多國際機構長線資金，有助緩解本土波動風險。

美國投資者可避開時差、匯率及流動性障礙直接交易ADR。根據公司資料，每份ADR代表正股的十分之一。韓國正股與ADR存在直接價格聯動，但初期可能出現價差，類似台積電ADR（TSM）經常較台灣上市正股（2330）出現溢價的情況。台積電ADR與正股的兌換比率為1 ADR = 5股正股，溢價幅度長期傾向維持13%至16%左右，主要來自美股較高流動性、機構配置需求及指數納入便利性所致，惟溢價幅度會因匯率、兩地交易時差及本地投資者買盤而波動，並非固定。台灣股相對ADR出現折讓，主要因為ADR轉換台灣股存在監管審批、時間成本及手續費等摩擦，套戥不夠暢通，導致價差持久存在。

SK海力士未來很大機會出現類似情況，尤其上市初期美國ADR價格相對韓國正股偏高。原因同台積電高度相似：美國市場流動性優勢、機構資金追捧，加上轉換摩擦令套戥受限。短期內溢價幾乎肯定出現，中長線或維持溫和溢價水平，視乎指數納入進度及機構持倉而定。週五韓國正股表現溫和，預計週一將承接美股上市正面情緒跟隨高開，中線而言300萬韓元歷史高位阻力較大。 風險因素方面，AI下游客戶已感受到記憶體價格急升帶來的成本壓力，資本開支若出現消化期，或三星HBM4加速量產追趕，均可能帶來短期波動。

筆者認為，上週五強勢首秀已反映部分樂觀預期，短期或有整固及歷史高位阻力，惟中長線而言，HBM結構性供需短缺、客戶需求超出供應，以及指數納入催化劑仍提供強勁支持。對於相信AI基礎設施長期趨勢、投資期限較長的投資者而言，現階段仍是值得考慮的配置時機。 作為HBM龍頭投資價值值得重視， 股價波動性較高風險同樣要留意。