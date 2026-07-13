上周A股繼續寬幅震盪，上證指數擊穿4,000點，周四在年線獲得支撐後出現戲劇性走勢，單日反轉大漲65點後收復4,000點，盤中振幅超過百點；但上攻態勢並沒有得到延續，周五上沖至120日半年線受阻，隨即開始大幅殺跌，最終上證指數收報3,996點。這也是近13周來，周線第一次落在4,000點整數關之下。
指數層面，我上面提到了兩條中期均線：半年線和年線，就均線系統而言，隨著指數半年多的來回震盪，上證的各條均線逐漸收斂，長期均線慢慢向中短期均線靠攏，先是120日線，如今輪到了年線，我大致測算一下，正常情況下還需要50至60個交易日也就是2至3個月，年線會和其他均線黏合，這意味著市場圍繞4,000點的震盪有可能會一直延續到第四季度，然後才會有方向性的選擇。在此期間，以科技為主的結構性行情仍將是市場的主旋律。
接下來看看雙創指數，雖然我覺得科技依然是主旋律，但短期這兩個指數的走勢都並不好看。尤其是近期最強的科創50指數，周五衝擊前高失敗，有形成雙頭之虞，因此我還是堅持上周的觀點：科技的調整並沒有結束。
熱點方面，除了創新藥外，上周基本都是消息刺激的事件性機會，科技獎勵大會、長鑫IPO、華為950、長10乙回收成功等等，由於是事件性機會，往往會在衝高後出現明顯回吐，這也使得近期短線難度加大。當然，如果不考慮短線波動，那會發現，這些消息大部分指向了同一個方向：科技的國產鏈。所以，我個人認為，下半年國產鏈的機會應該要大於以光模組、PCB和光纖為主的海外鏈。