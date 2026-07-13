上周A股繼續寬幅震盪，上證指數擊穿4,000點，周四在年線獲得支撐後出現戲劇性走勢，單日反轉大漲65點後收復4,000點，盤中振幅超過百點；但上攻態勢並沒有得到延續，周五上沖至120日半年線受阻，隨即開始大幅殺跌，最終上證指數收報3,996點。這也是近13周來，周線第一次落在4,000點整數關之下。

指數層面，我上面提到了兩條中期均線：半年線和年線，就均線系統而言，隨著指數半年多的來回震盪，上證的各條均線逐漸收斂，長期均線慢慢向中短期均線靠攏，先是120日線，如今輪到了年線，我大致測算一下，正常情況下還需要50至60個交易日也就是2至3個月，年線會和其他均線黏合，這意味著市場圍繞4,000點的震盪有可能會一直延續到第四季度，然後才會有方向性的選擇。在此期間，以科技為主的結構性行情仍將是市場的主旋律。