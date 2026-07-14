比亞迪(1211)吼80元買入 目標價95元 (中通社)

比亞迪月初公佈6月銷售數據，整體銷量達403,472輛，時隔多月重新站上40萬台關口，實現同比增長5.5%、環比增長5.2%，終結連續多月單月銷售下滑走勢，基本面明顯出現好轉。經歷前期行業價格競爭與庫存調整後，品牌主力車型終端價格逐步企穩，渠道庫存結構優化，國內終端需求重回上升軌。 海外市場是本次銷售最大亮點，6月比亞迪海外銷售174,897輛，按年勁升95%、按月增9.2%，刷新品牌單月出海歷史新高，海外銷量佔比達43.46%，貢獻近半整體銷量。目前產品持續滲透東南亞、中東、歐洲高端市場，高價值出海模式成型，有效對冲國內價格戰壓力，成為業績穩定壓艙石。

累計層面，2026年1至6月公司累計銷量1,808,511輛，按年跌幅收窄至15.72%，隨4至6月銷量連續回暖，下行壓力基本得到改善。上半年海外累計銷售789,367輛，同比增長70.5%，高增海外業務持續為營收帶來貢獻。而高端品牌結構持續優化，6月騰勢銷量20,352輛，按年增28.9%、方程豹銷量大幅增長88.4%，高毛利車型明顯增加，帶動整體盈利韌性提升。 此外，重磅新品騰勢Z9車系為下半年核心催化，車系涵蓋旗艦轎跑與GT獵裝版，全系搭載易三方動力、第二代刀片電池與800V超級閃充，純電版最高CLTC續航1036公里，綜合產品力位居行業頂端。新車導入海外專屬車色與持續OTA智能駕駛升級，品牌高端形象與單車利潤空間同步打開，有望帶動下半年量利齊升。