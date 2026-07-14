筆者上次介紹的五谷磨房(1837)，過去兩周股價升逾兩成，主因應是大股東連日在市場增持，屬上市以來首見；如無意外，8月公布的中期業績，應遠勝管理層年初定下的全年指引。
過去大半年，資金一面倒湧向人工智能相關股份，傳統行業股價持續受壓。此時筆者反而偏好防守性高、淨現金接近市值、現金流強且管理層願意回饋股東的公司，除了之前提及過的和記電訊(215)，在美國上市的歡聚時代(JOYY)正是一例。公司旗下有直播Bigo Live、廣告BIGO Ads及電商Shopline，去年完成出售內地YY Live業務，坐擁巨額淨現金。
看好原因有三。首先是防守性：現時公司市值約35億美元，淨現金卻逾32億美元，接近市值九成；扣除現金後，仍年年產生2.5億美元以上自由現金流的主業近乎免費奉送。其次，別以為直播已是夕陽。今年首季BIGO Ads收入按年增55%，非直播收入增42%、佔比升至逾三成，帶動集團收入增12.4%，為近年最快，筆者亦預期公司未來3年自由現金流每年平均以高單位數增長。最後是催化劑：管理層新推3年回購及派息計劃，合共15億美元，平均每年至少回饋股東5億美元，相當於市值約14厘的股東總回報，當中單是派息已約8至9厘；管理層並明言若低估情況持續，不排除進一步加大股東回報力度。
這個淨現金水平加上總股東回報率，不禁令筆者回想起約4年前介紹過的東方表難(398)；只要市場逐漸發現其超高總股東回報率，加上本業並非夕陽行業，相信未來估值必有重估空間，當然最終能否重估，很大程度取決於管理層回購及派息的決心。就算退一步真的沒有重估，每年14厘的總股東回報加上極高防守性，也已令筆者在現時市場環境感到心滿意足。
作者為基金經理，熱愛發掘被忽視的中小型公司機會，持有相關股票，可能隨時買入賣出。本文僅為個人分析意見，不構成買賣建議