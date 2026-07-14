筆者上次介紹的五谷磨房(1837)，過去兩周股價升逾兩成，主因應是大股東連日在市場增持，屬上市以來首見；如無意外，8月公布的中期業績，應遠勝管理層年初定下的全年指引。

過去大半年，資金一面倒湧向人工智能相關股份，傳統行業股價持續受壓。此時筆者反而偏好防守性高、淨現金接近市值、現金流強且管理層願意回饋股東的公司，除了之前提及過的和記電訊(215)，在美國上市的歡聚時代(JOYY)正是一例。公司旗下有直播Bigo Live、廣告BIGO Ads及電商Shopline，去年完成出售內地YY Live業務，坐擁巨額淨現金。