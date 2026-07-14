今年上半年，港股表現相對落後，原因在於全球資金高度集中於AI硬件板塊，而恒指行業結構偏重傳統經濟板塊，加上中國互聯網平台側重AI應用層，導致港股在AI硬件主導的行情中表現落後。
首先，真正壓制恒指表現的關鍵因素，在於美團、阿里巴巴及京東於外賣領域的持續價格競爭，大幅侵蝕可選消費板塊利潤，成為拖累盈利表現的主要因素。然而，2026年第一季美團核心本地商業經營虧損收窄至人民幣20億元，遠低於上季度。同時，儘管股價表現疲弱，但市場對美團的盈利預期不跌反升。隨著外賣行業由「補貼搶單」轉向「按單盈利」，外賣戰最激烈的階段或已經過去。
此外，AI國產替代同樣值得關注。中國AI模型在API聚合平台OpenRouter的token消耗份額持續攀升，並於上半年首度超越美國模型，扭轉2025年美國模型佔約四分之三市場份額的格局。此外，智譜與MiniMax先後於6月推出新一代模型GLM-5.2及MiniMax M3，在代碼生成、智能體及長上下文處理方面均錄得顯著提升，成本及開源生態優勢亦有助鞏固市場地位。
總括而言，港股下半年能否追落後，關鍵在於「外賣戰緩和」與「AI國產替代」兩大主線。估值方面，恒指預估市盈率已低於十年均值，中國科網股估值亦處於相對低位，反映整體估值已回落至合理範圍。