今年上半年，港股表現相對落後，原因在於全球資金高度集中於AI硬件板塊，而恒指行業結構偏重傳統經濟板塊，加上中國互聯網平台側重AI應用層，導致港股在AI硬件主導的行情中表現落後。

首先，真正壓制恒指表現的關鍵因素，在於美團、阿里巴巴及京東於外賣領域的持續價格競爭，大幅侵蝕可選消費板塊利潤，成為拖累盈利表現的主要因素。然而，2026年第一季美團核心本地商業經營虧損收窄至人民幣20億元，遠低於上季度。同時，儘管股價表現疲弱，但市場對美團的盈利預期不跌反升。隨著外賣行業由「補貼搶單」轉向「按單盈利」，外賣戰最激烈的階段或已經過去。