加息、干預無效 日圓為何仍創40年低位？

日圓近期再度走弱，兌美元更失守162關口，創約40年低位。與此同時，日本國債孳息率攀升至約30年高位，10年期孳息率更突破5月高位並升至2.86%。在正常的市場環境下，本幣資產回報上升，理應吸引資金流入、支撐匯價。然而，即使日本央行在6月會議後宣布加息，日本政府亦多次入市干預，日圓跌勢仍未扭轉。

市場焦慮的一個主要來源，是日本政府在6月底公布規模逾300萬億日圓的長期投資計劃。投資者擔心，未來新增借貸需求龐大，國債買家將要求更高利率作為補償，即提高「財政風險溢價」。換言之，孳息率上升並非只反映貨幣政策正常化，而更像是風險定價抬升的結果。在這種情況下，孳息率走高未必能有效吸引長線外資。