太古地產(1972)出租物業地區遠優於同業 現價估值吸引

太古地產的業務組合從業務性質和地區分佈來說可分為下列三大方面。
若按業務性質來看，可分為物業投資，物業買賣及酒店業務等三個方面。其物業投資為長期持有並出租商業、零售及住宅物業，2025年貢獻收入130.14億港元，佔總收入81.1%。至於物業買賣則包括物業發展及興建住宅物業出售，2025年收入21.1億港元，佔比13.2%。第三方面為酒店業務，集團透過透過「太古酒店」品牌經營，2025年收入9.17億港元，佔比5.7%。
如果按地區分佈，則可劃分為三大市場。首先是香港巿場，這部份佔收入83.66億港元，卽佔比52.2%。旗艦物業包括太古廣場、太古坊等甲級寫字樓及零售物業。至於中國內地方面，收入53.92億港元，佔比33.6%。佈局北京、上海等一線城市，擁有11個大型商業項目，如三里屯太古里、廣州太古滙等。此外，美國及其他地區收入為22.83億港元，佔比14.2%。已出售美國邁阿密Brickell City Centre項目，同時拓展至印尼、越南、泰國等地。
綜合來看，太古地產形成了一個以物業投資為核心、香港與內地為雙引擎的業務組合，收入來源多元且定位清晰。
太古地產是老牌高端商業地產商，物業均位於香港中環、北京三里屯等核心城市稀缺地段。GuruFocus對其「品牌實力」和「客戶忠誠度」給予高度評價。
其財務與回報方面極度健康，2025年淨負債率僅14.6%。經營性現金流同比大增99%。採取漸進式派息政策，2025年股息率約5.4%。
由於發展焦點放在各地區的一級核心位置，故其業績具極強韌性，租金收入為主核心，2025年基本溢利86.2億港元（同比+27.4%）。此外，由於零售業務韌性極強，故香港購物中心出租率接近100%，東薈城零售額更大幅增長21.8%。
總結來說，太古地產憑藉無可複製的核心地段物業、穩健的財務狀況及清晰的增長戰略，在高端商業地產領域建立了明確的市場優勢。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊認為集團業務收入穩定，基本估值大幅優於同業，這正是現時最理想的防守性投資對象，故建議投資者可考慮在現水平作小注吸納，中線目標26元，跌破18元止蝕。
潘鐵珊
香港股票分析師協會副主席（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）