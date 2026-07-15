太古地產(1972)出租物業地區遠優於同業 現價估值吸引

太古地產的業務組合從業務性質和地區分佈來說可分為下列三大方面。

若按業務性質來看，可分為物業投資，物業買賣及酒店業務等三個方面。其物業投資為長期持有並出租商業、零售及住宅物業，2025年貢獻收入130.14億港元，佔總收入81.1%。至於物業買賣則包括物業發展及興建住宅物業出售，2025年收入21.1億港元，佔比13.2%。第三方面為酒店業務，集團透過透過「太古酒店」品牌經營，2025年收入9.17億港元，佔比5.7%。

如果按地區分佈，則可劃分為三大市場。首先是香港巿場，這部份佔收入83.66億港元，卽佔比52.2%。旗艦物業包括太古廣場、太古坊等甲級寫字樓及零售物業。至於中國內地方面，收入53.92億港元，佔比33.6%。佈局北京、上海等一線城市，擁有11個大型商業項目，如三里屯太古里、廣州太古滙等。此外，美國及其他地區收入為22.83億港元，佔比14.2%。已出售美國邁阿密Brickell City Centre項目，同時拓展至印尼、越南、泰國等地。