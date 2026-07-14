書展新作《人生字典》面世 伴讀者風雨中覓前行力量

何民傑及李尚仁主持的新城知訊台節目《人生字典》 年度文化盛事香港書展即將揭開序幕，這也是書迷與讀者的年度聚會。在這個充滿書香的季節裡，筆者與香港明德會創辦人李尚仁博士再度攜手，為廣大讀者帶來全新作品——《人生字典》。此書希望透過一個個有血有肉的真實故事，陪伴每一位正處於人生低谷或面對逆境的人士，一同在風雨中尋找砥礪前行、逆境自強的智慧與力量。 回想過去，筆者與李尚仁博士曾於新城知訊台共同主持《經濟午餐》節目，那是一個聚焦於數字、市場趨勢與理性分析的空間。然而，在與聽眾長期的互動中，我們漸漸發現，在這個急劇變化的時代裡，大眾心底真正渴求的，往往不再是冷冰冰的股市走勢或樓市數據，而是更為本質的人生命題：「當面對突如其來的逆境，這道坎我該怎麼過？」

正因如此，我們決定將節目重新定位並改名為《人生字典》。我們不再只談市場與數字，而是選擇走進政商界、教育界、社福界、音樂界、體育界等不同界別，邀請多位傑出人士翻開他們生命中最真實的一頁，分享屢敗屢戰的經歷。2024年初，在李尚仁博士的支持下，我們曾將節目精華輯錄成《經濟午餐2.0》一書，意外獲得了廣大讀者的熱烈迴響。我們在2026年初再度攜手，將《人生字典》的精彩內容與心路歷程集結成書，讓讀者能慢慢咀嚼、細味每位被訪者的生命軌跡。

筆者在攻讀博士學位時，選擇了以「道家生命教育」作為研究主題。很多人問，在事事講求競爭的現代社會，談順應自然的道家思想會不會太不合時宜？我總會想起老子那句廣為人知的名言：「千里之行，始於足下。」很多時候，人們往往被眼前的巨大困境或遙遠目標嚇得動彈不得，恐懼如黑夜般壓倒而來。然而，道家的生命智慧提醒我們：不必過分焦慮於千里之遙，只需安步顧好當下的足下。這便是道家的韌性——它不教你與環境硬碰硬，而是順著自然的紋理，像水一樣，遇到石頭就溫柔地繞過，看似柔弱，卻具備了誰也無法阻擋、最終流向大海的綿延力量。

香港近年面對各種挑戰，青少年自殺率十年間增幅達二點八倍，每個數字背後都是一個本該綻放的年輕靈魂。《道德經》有云：「飄風不終朝，驟雨不終日。」再猛烈的風雨終會過去，走過之後的平靜更顯甘美。書中人物都曾跌得很痛，卻選擇再多走一步。他們的故事告訴我們：原來不是我一個人在苦，原來既然他人能走過來，我也可以。 在幫助青少年面對逆境方面，李尚仁博士也付出了不少心力。他長期致力於青年發展與慈善事業，是香港明德會的創辦人。明德會於2020年成立，以「明德」為名，寓意從基礎出發，服務青年並貢獻社會。透過明德會，李博士發起「香港十大傑出大學生選舉」等重點活動，連續多年舉辦，面向全港大專院校學生，不僅重視學術潛能，更強調培養服務社會的精神。選舉鼓勵青年參與義工服務、推動社會共融，幫助基層青年成長。李博士的付出，確實令人敬佩。