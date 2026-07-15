百富環球下行風險有限

百富環球(327)是一間全球領先的電子支付終端解決方案供應商之一，主要從事產銷電子支付終端的硬件及相關支付軟件應用及服務。憑藉在支付終端市場多年經驗，公司產品已廣泛應用於零售、餐飲及金融等行業，客戶遍布全球。即使全球宏觀經濟環境仍存在不確定性，公司依然積極優化產品結構，保持在行業的長期競爭力。

參考公司近年業績表現，受宏觀經濟拖累下，收入連續多年錄得倒退，由2022年約80.62億元下降至25年約58.72億元。惟毛利率變動不大，維持在40%以上，反映公司核心業務韌性強勁。早前，公司發出盈喜通告，預告上半年收入及盈利錄得增長。展望未來，業務有望重拾增長軌跡，有利提升公司估值。