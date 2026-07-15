百富環球下行風險有限

百富環球(327)是一間全球領先的電子支付終端解決方案供應商之一，主要從事產銷電子支付終端的硬件及相關支付軟件應用及服務。憑藉在支付終端市場多年經驗，公司產品已廣泛應用於零售、餐飲及金融等行業，客戶遍布全球。即使全球宏觀經濟環境仍存在不確定性，公司依然積極優化產品結構，保持在行業的長期競爭力。
參考公司近年業績表現，受宏觀經濟拖累下，收入連續多年錄得倒退，由2022年約80.62億元下降至25年約58.72億元。惟毛利率變動不大，維持在40%以上，反映公司核心業務韌性強勁。早前，公司發出盈喜通告，預告上半年收入及盈利錄得增長。展望未來，業務有望重拾增長軌跡，有利提升公司估值。
現時公司市值約39.2億，25年市盈率只有5.2倍。每股NAV高達7.48元，市帳率不足0.5倍。而且公司財政十分健康，除沒有銀行借款外，手頭上更坐擁高達40億淨現金。考慮到公司現金水平與市值相若，反映現時估值被過度低估。
值得留意的是，該公司在上年度業績公布時罕有地取消派發末期息，做法令市場大為震驚。由於公司已有連續10年派發中期息及末期息的習慣，加上公司本身坐擁大量現金儲備，突然取消派息大大增加市場對公司的不確定性，引致市場給予公司較低估值。從危中有機的角度睇，公司不排除保留現金，為左籌備大型的併購機遇。另外，也不排除壓低股價後，有利大股東部署提出私有化。
總結，公司業務有回暖趨勢，加上坐擁豐厚的現金儲備，進可攻退可守。現時市場未有充分反映公司的合理價值。考慮到現價等於公司淨現金，下行風險有限，不妨趁低吸納股份。期待上半年業績公布後，市場資金回流炒作，帶動估值迎接價值修復。