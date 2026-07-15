恒指僅屬技術性反彈 非中期升浪開始

大市已開始步入7月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位22953點升至10日之高位24499點，即月內之波幅暫為1546點，以1546點之波幅計該已不算少，但或能未能滿足月內之所需。況且，如月初出現低位，一般而言，祇要先低後高之形態不變，高位多會在月內之中旬或下旬時分才出現。拉闊少少看，大市自5月14日高位26844點開始之小跌浪，至6月26日之低位22518點止計，在短短6週內，恒指共急跌4326點，由於目前大市正身處大幅急跌後之技術性反彈中，且恒指亦已漸升離6月26日之低位 22518點，假如大市能反彈跌幅4326點之三分一，則整個反彈目標該為23960點。如大市能進一步反彈跌幅4326點之二分一，則另一個上望目標該為24681點。如大市之動力能配合，恒指甚至可伺機上試25000點之關口。
移動線方面之表現正在緩步改善中。首先，目前恒指已成功重越20天線 (約在 23696點左近) 及10天線 (約在23706點左近) 。 而10天線亦已重越20天線，即移動線方面已初呈黃金交叉。單從技術上看，該表示大市暫已擺脫早前不斷尋底之弱態。在技術性超賣下，大市目前正處大幅急跌後之反彈中。而從走勢上看，由於恒指亦成功重越 20天線及10天線，故祇要買盤態度能保持積極，恒指該有機會再進一步上試50天線 (約在 24830點左近)。但需留意，目前大市該祇屬大跌後之技術性反彈而已，並非中期新升浪之開始。故任何投機性之部署，切記做足風險管理，同時亦不宜過急及過勇。