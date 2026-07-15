有一種退休生活叫「雋悅」

走進北角丹拿道八號，你會發現這裡不像傳統的長者屋苑，更像一個精心規劃的生活社區。這個於2015年入伙的屋苑，屬香港房屋協會「雋逸生活」長者住屋計劃的其中一所，三座大樓並肩而立，裡頭住著五百多個家庭，每扇門背後，都是不同的人生故事。 對很多長者來說，搬家最擔心的是適應問題── 新環境有沒有扶手？浴室安不安全？半夜不舒服怎麼辦？這些看似細碎卻至關重要的事，雋悅都預先設想並設計好：門口沒有門檻，推著買菜車或輪椅進出都順暢；電掣和門柄設在剛好的高度，不用彎腰也不用踮腳；浴室裡有緊急按鈕，萬一跌倒了，馬上有人知道。

在這裡，健康不是等到出問題才處理。3樓的「悅·匯」有養和醫療的家庭醫學中心，也有浸大中醫專科診所，看醫生不用舟車勞頓，落樓就能見到專科醫生。萬一將來身體出了狀況，6樓到9樓的專業照護設施—包括護理安老院、日間訓練中心和復康中心，都能無縫銜接。 但雋悅最打動人的，或許不是硬體，而是那種「生活還在繼續」的日常感。5樓的會所裡，有人在圖書館閱報，有人在音樂室彈琴，恆溫泳池裡總有幾個熟悉面孔在游水；這裡的住戶會一起辦興趣小組、參加健康講座，甚至約在剛開幕的「富添·真味尚食」喝早茶，吃一籠即叫即蒸的蝦餃。日子不是「打發時間」，而是真正在「過生活」。