有一種退休生活叫「雋悅」

走進北角丹拿道八號，你會發現這裡不像傳統的長者屋苑，更像一個精心規劃的生活社區。這個於2015年入伙的屋苑，屬香港房屋協會「雋逸生活」長者住屋計劃的其中一所，三座大樓並肩而立，裡頭住著五百多個家庭，每扇門背後，都是不同的人生故事。
對很多長者來說，搬家最擔心的是適應問題── 新環境有沒有扶手？浴室安不安全？半夜不舒服怎麼辦？這些看似細碎卻至關重要的事，雋悅都預先設想並設計好：門口沒有門檻，推著買菜車或輪椅進出都順暢；電掣和門柄設在剛好的高度，不用彎腰也不用踮腳；浴室裡有緊急按鈕，萬一跌倒了，馬上有人知道。
在這裡，健康不是等到出問題才處理。3樓的「悅·匯」有養和醫療的家庭醫學中心，也有浸大中醫專科診所，看醫生不用舟車勞頓，落樓就能見到專科醫生。萬一將來身體出了狀況，6樓到9樓的專業照護設施—包括護理安老院、日間訓練中心和復康中心，都能無縫銜接。
但雋悅最打動人的，或許不是硬體，而是那種「生活還在繼續」的日常感。5樓的會所裡，有人在圖書館閱報，有人在音樂室彈琴，恆溫泳池裡總有幾個熟悉面孔在游水；這裡的住戶會一起辦興趣小組、參加健康講座，甚至約在剛開幕的「富添·真味尚食」喝早茶，吃一籠即叫即蒸的蝦餃。日子不是「打發時間」，而是真正在「過生活」。
至於入住方式，雋悅採用「長期租約」── 繳付一筆租住權費後，即可終身安居，不用擔心租金調整，也不用每月繳付管理費和差餉。費用會因應申請人的年齡和單位類型而不同，年紀愈大、費用愈低，85歲或以上更劃一收費。這種安排，讓長者可以安心規劃。雋悅不是一間「老人院」，而是一個讓長者可以繼續自主、繼續精彩、繼續被溫柔對待的地方，為退休生活創造另一種可能。來丹拿道走走。也許你會發現，老去，不一定代表退縮；生活，在任何年紀都值得期待。