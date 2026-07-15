三保的士化 自製一個政府解決不了的難題

的士保險費用在過去一段時間急促上升。假如規管同樣強制網約車車主而非平台購買第三保，網約車保險的士化將有甚麼市場後果？ 己所不欲。的士保險費飆升的問題，的士業的朋友比我清楚。即使特區政府亦不應感到陌生，因為《解決的士保險費飆升的問題》是上屆立法會交通運輸業保險事宜聯合小組委員會會議中主席提供的一份報告。報告總結：「的士持份者絕不希望因缺乏年青人入行，導致司機年紀不斷老化而令交通意外頻生，甚至使保險業界對的士保險業務喪失興趣，的士業界更不想見到行業發展變得奄奄一息，甚至一潭死水，而相繼離場，影響公交服務。」

根據這份2021年立法會報告提供的數據，涉及的士之意外宗數由2009年的3,342宗上升至2018年的3,916宗，升幅為17.17%。佔全港交通意外總數比例，亦由2009年的23.34％增加至2018年的27.18％。當時，的士司機之平均年齡已達60歲，而涉及60至69歲之的士司機的意外宗數所佔比例，在最近10年內不斷攀升。意外率上升，加上交通意外傷亡援助計劃的濫用、包攬訴訟之違法行為日趨普遍，意外賠償金額隨之而上升，的士保險虧損情況亦愈趨嚴重。 我想強調的是，的士保費急升這難題，政府和的士業都比所有人都清楚。5年前報告提出的解決方法之一，是政府資助提供經濟誘因，鼓勵業界應用科技以減少交通意外的發生。然而，資助措施提供過後，問題未見改善，今年3月便有報道指，過去6年本港的士全保及第三保的毛保費增幅達71%至85%，而60歲以上的士司機比例仍佔絕大多數。

勿施於人。既然知道的士行業長期面對保險費飆升問題，為甚麼規管網約車時還要的士化保險安排，偏離由平台購買這個國際慣常做法？網約車規管的士化的市場後果，Grok有以下分析： 「若規管強制網約車車主而非平台獨立購買第三者責任保險，保費將因高里程、乘客運載風險、意外索償頻率及詐保等因素，迅速攀升至接近或超過的士水平(每年數萬港元加高墊底費)，失去平台批量議價、數據監控及靈活產品優勢。這會大幅提高兼職駕駛者營運成本。」