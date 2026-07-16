大家樂推靈活店型 把握復甦機遇

大家樂(0341)作為香港餐飲業龍頭，於25/26財年展現強勁復甦能力。儘管面對消費意欲疲弱、北上及外遊潮流導致本地消費格局重整，以及行業競爭與價格戰等挑戰，集團透過優化業務模式、整合網絡及提升成本效益，成功扭轉局面。下半年溢利大幅回升，毛利率顯著改善，全年收入達81.83億元，股東應佔溢利1.64億元，其中下半年較上半年激增151.1%，展現卓越營運韌性。

香港業務方面，集團聚焦利潤復甦。快餐業務透過提升產品品質、強化性價比及靈活調整餐單，銷售跌幅逐步收窄，第三季度起重拾盈利增長；休閒餐飲業務憑藉差異化定位，如高蛋白、低脂低碳產品，精準迎合新世代需求，利潤貢獻持續提升；機構飲食業務則憑穩固客戶群及續簽主要合約，維持高抗風險能力及盈利貢獻。國內業務作為主要增長引擎，已轉向低資本、高效率模式，善用外賣平台平衡銷售，第四季經營趨勢穩定，目前195間分店基礎穩固。