槍取代箭作為新科技取代舊技術

上周五(10日)說了電話的歷史，說到它在發明的初期非但昂貴，而且不實用，因此被認為只是玩具，甚至被指是笑柄。這在新發明而言，是常見的現象，另一個很有代表性的例子，是火槍。 火槍大約在十四世紀已發明，直至十五世紀，它的攻擊力無論在有效射程、射速、精確度、穿甲能力、持續作戰能力等等方面，都遠不及成熟的弓箭，如英格蘭長弓、蒙古複合弓之類。 而且，早期的火繩槍在雨天完全無法使用，啞火率高達三成至一半，操作複雜又危險，稍有不慎就會炸膛；連續射擊 10發左右就會因為槍管過熱而無法使用。

更重要的是，早期的火槍只能有直線射擊，所以我們可以看到早期的戰鬥，一排又一排站著的士兵，向對面直線開槍。反之，弓箭手可以曲射、平射、拋射，甚至可以一邊騎馬，一邊進行射擊。 不過，火槍之所以被發明，也有其優點，一是訓練容易兼成本低，二是對士兵體力要求低，皆因弓箭手需要極強的上肢力量，只有身強力壯的成年男性才能使用。 還有，弓箭造成的是穿刺傷，如果沒有命中要害，經過治療後很容易癒合；所以中國人會把箭浸以糞水，以造成傷口感染。至於火槍子彈造成的卻是撕裂傷和粉碎性骨折，威力大很多。