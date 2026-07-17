效率與人情味 只能二選一？

AI 或自動化本身並沒有對與錯，關鍵在於企業「為何用」和「如何用」。(資料圖片)

市場持續分化，AI概念股熱潮未退，近年不少企業年報幾乎都要加一句「AI戰略」才覺得安心。但當人人把AI當成必需品，我不禁想問：AI真的是所有企業的靈丹妙藥嗎？ 近日聽到一個關於自動化的播客，提到超市收銀員的故事，頗值得拿來細味。 有連鎖超市大力推廣自助收銀機，希望削減人手、降低成本。結果是：偷竊率上升，顧客操作頻頻出錯，又要職員走來協助，最後不但沒有真正節省成本，還要花更多資源去處理混亂和損失。另一邊廂，有超市選擇反其道而行——保留真人收銀員，卻重新設計他們的角色：不只是機械式掃描貨品，而是主動跟顧客閒話家常，記住熟客的名字，問候他們的寵物，順便推介今日剛到貨、特別新鮮的蔬果。久而久之，顧客回頭率明顯上升，社區感與歸屬感在店內形成，生意自然走得更穩。

這個對比提醒我們一點：AI或自動化本身並沒有對與錯，關鍵在於企業「為何用」和「如何用」。 然而，AI是否適合所有行業、所有公司？答案當然是否定的。有些業務的核心價值，在於人與人的互動和信任——例如高端理財和醫療諮詢，過度自動化容易把客戶變成「票據」或「數據點」，削弱了信任感與安全感。教育輔導亦然，AI可以輔助備課、批改，但真正讓學生改變的，往往是那個肯聆聽、會鼓勵、懂得因材施教的真人老師。即使是零售、餐飲這些較易引入科技的行業，也要慎選自動化的環節，不能只為節省人工，而犧牲顧客體驗與情緒。

當然，科技也有其長處。對於物流調動、後台結算、風險控制等高度標準化、以數據為本的工序，AI和自動化往往能減少人為錯誤，提升效率和安全。但問題在於：我們是否清楚分辨哪些地方適合「交給機器」，哪些地方必須保留「人性觸覺」，而不是一刀切，把所有「看似麻煩的人事」都交給程式？ 歸根究柢，效率和客戶服務從來不是二選一。真正聰明的管理者，不是拿AI來取代前線同事，而是讓同事運用AI來處理重複、瑣碎、低增值的工作——例如排班、庫存、文件整理等，從而釋放前線同事的時間與心力，讓他們專注於建立關係、理解需要、提供溫度。若企業只著眼於效率，視客戶為可優化的「流程」，短期或能省下一點成本，長遠卻容易流失客戶的忠誠度，甚至被更懂「做人」的競爭對手取代——這條路，註定走得不遠。

香港不少零售、餐飲以至金融服務，近年也積極引入自助點餐機、智能客服機械人等。我們都體驗過那種「搵唔到人幫手」的煩躁：螢幕叫你跟著步驟做，但系統不懂你的實際難處；熱線的智能語音講了一堆選項，卻始終接駁不到一個可以聽你講兩句的真人。科技愈進步，人與人的連結反而愈珍貴。對企業家和管理人員來說，真正的智慧在於平衡：哪些環節可以放心交給自動化，哪些環節一定要留給懂得同理心的同事？ 來到今年下半年，無論你是投資者還是企業管理層，不妨用這個角度去審視：那家公司究竟是用AI來「取代人」，還是用AI來「成就人」？前者多數集中在削減人手、壓低成本；後者則願意投資在培訓前線、改善客戶體驗，把科技視為放大人性價值的工具，而不是取代人類的武器。前者往往只看短期數字，後者才有條件走得更遠。