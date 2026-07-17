6月樓宇登記創26月新高 短期整固蓄力再升

【潮看樓市】香港樓市經歷上半年連月急升後，六月份整體登記量攀上此輪升浪的頂峰。土地註冊處最新數據顯示，六月份全港共錄得9,455宗樓宇買賣登記，較五月份的8,560宗上升10%，除連續三個月突破八千宗水平外，更創下自2024年五月以來的26個月新高；月內整體物業登記總值亦上升14%，錄得839.93億元，同樣創近26個月最多。

此輪強勁表現主要反映五月下旬的市場旺勢，惟踏入六月份以來，受中東局勢反覆、高油價引發加息憂慮及股市回軟等利淡因素影響，市場氣氛明顯轉趨審慎，後市藉機略作回氣，實屬正常及健康的調整過程，相信經過整固後有望再次蓄力造好。