6月樓宇登記創26月新高 短期整固蓄力再升

【潮看樓市】香港樓市經歷上半年連月急升後，六月份整體登記量攀上此輪升浪的頂峰。土地註冊處最新數據顯示，六月份全港共錄得9,455宗樓宇買賣登記，較五月份的8,560宗上升10%，除連續三個月突破八千宗水平外，更創下自2024年五月以來的26個月新高；月內整體物業登記總值亦上升14%，錄得839.93億元，同樣創近26個月最多。
此輪強勁表現主要反映五月下旬的市場旺勢，惟踏入六月份以來，受中東局勢反覆、高油價引發加息憂慮及股市回軟等利淡因素影響，市場氣氛明顯轉趨審慎，後市藉機略作回氣，實屬正常及健康的調整過程，相信經過整固後有望再次蓄力造好。
從住宅物業環節觀察，六月份一手私宅買賣登記共錄1,943宗，按月下跌17%，惟仍貼近二千宗水平，為年內第四多；月內買賣登記總值則微升3%至286.89億元，創近12個月新高。今年上半年累計，一手私宅登記已達12,174宗，較去年同期的8,952宗大增36%。單計六月份，登記量最高的首三個新盤依次為荃灣形瑨（381宗）、紅磡首岸第三期（207宗）及土瓜灣壹沐第二期（199宗）。
二手私宅市場方面，買賣登記量進一步突破，繼之前連續三個月超越四千宗後，六月份更突破五千宗新里程，勁錄5,131宗，按月大升20%，創下自2021年七月以來60個月最多；月內登記總值亦大升27%至453.30億元，為59個月來最多，並為期內首次突破四百億元水平，反映二手市場交投持續活躍。
非住宅市場上月表現最為凌厲，受惠純車位、工廈及商廈物業登記量同告大升帶動，六月份整體工商舖及其他買賣登記量按月大升34%至1,287宗，突破千二宗水平；惟月內買賣登記金額則背馳減少12%至54.01億元，主因是五月份有店舖大額登記扯高基數所致。
展望後市，由於發展商新盤推售暫時放緩令一手出現空窗期，加上二手市場買家審慎觀望令即市成交大幅萎縮，筆者預料七月份整體樓宇買賣登記量將出現顯著回落，恐失守七千宗水平，下試6,260宗低位，按月料急挫近34%。預計後市最快於八月份始能再度拾級回升，重拾升軌。