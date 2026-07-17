未來政府應只管考試 不管教育

換言之，這其實是把公務員的銓敘權另設一個獨立機構。但我之所以寫本文，是對第八十五條和第八十六條感到興趣，它們分別是「公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試制度，並應按省區分別規定名額，分區舉行考試。非經考試及格者，不得任用。」「公務人員任用資格、專門職業及技術人員執業資格，應經考試院依法考選銓定之。」

西方有三權分立，孫中山則睿智地提出了「五權分立」，即多出了監察權和考試權。監察權概念容易明白，只不過監察行政機關的權力落在司法和立法部門，並不用另設獨立部門，如此而已。

為甚麼我會對考試權有如此大的興趣呢？因為，在今時今日，以至於未來，絕大部分人的絕大部分知識，都不是在學校習得，而是經由自學，以前是看書，現在則是網上，所獲得的。

那麼，在未來，學校還有存在的必要嗎？或者說，小學和初中是必要的，但高中和大學，甚至是研究院，還有存在的必要嗎？畢竟，網上幾乎每一學科，都有清楚的視頻教學，我們只要付錢，可以經由zoom，由專人教授知識，根本不用上下學的舟車勞動，浪費時間。

有一個很熟悉教育也很聰明的朋友，和我閒聊時，直接指出：其實政府根本不用提供高等學校，只須管理考試，就已足夠。這就如會計師資格，只要考滿15張試卷合格，就能獲取資格，以前香港的HKCEE、現在的DSE，現在美國的SAT/ACT，IELTS，英國的 A-level，中國的高考等等。既然中學可以一試定生死，為甚麼不可以用考試來代替大學？