美股多重隱憂勢難樂觀

美國6月CPI、PPI通脹數據同步超預期回落，核心生產物價漲幅亦低於市場預測，疊加紐約製造業指數大幅修復，市場情緒短線提振。從利率掉期市場數據顯示，聯儲局7月加息概率自五成驟降至12%，美債長短端收益率同步下行，標普500指數趁勢反彈至7,543點，距前期歷史高位僅剩一成左右的漲幅。但這輪反彈本質是數據驅動的情緒修復，完全掩蓋不了美股積弊已久的結構性危機。現時S&P500十大權重科技股市值佔比首度突破四成，遠高於過往20年約兩成的常態均值，市場資金極度向少數巨頭集中，其餘四百餘間成份股長期資金承接不足、流動性持續萎縮。牛市淪為科技獨角戲，缺乏全行業基本面支撐下，這種畸形格局健康嘛？若一旦龍頭股資金退潮，大市極易迎來深度震盪與結構性洗牌，本欄相信本輪美股牛市早已步入強弩之末，更恐面臨迷失10年。