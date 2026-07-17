美股多重隱憂勢難樂觀

美國6月CPI、PPI通脹數據同步超預期回落，核心生產物價漲幅亦低於市場預測，疊加紐約製造業指數大幅修復，市場情緒短線提振。從利率掉期市場數據顯示，聯儲局7月加息概率自五成驟降至12%，美債長短端收益率同步下行，標普500指數趁勢反彈至7,543點，距前期歷史高位僅剩一成左右的漲幅。但這輪反彈本質是數據驅動的情緒修復，完全掩蓋不了美股積弊已久的結構性危機。現時S&P500十大權重科技股市值佔比首度突破四成，遠高於過往20年約兩成的常態均值，市場資金極度向少數巨頭集中，其餘四百餘間成份股長期資金承接不足、流動性持續萎縮。牛市淪為科技獨角戲，缺乏全行業基本面支撐下，這種畸形格局健康嘛？若一旦龍頭股資金退潮，大市極易迎來深度震盪與結構性洗牌，本欄相信本輪美股牛市早已步入強弩之末，更恐面臨迷失10年。
而環球科技硬件板塊更率先迎來信貸周期退潮的暴擊，韓國股市閃崩為風險發出明確警號。SK海力士ADR赴美上市本被視為記憶體產業超級周期的佐證，管理層更預判晶片短缺將延續至2030年，但其韓國本土股價單日暴跌15.4%，創歷史最大跌幅，三星電子同步大跌一成以上，帶動KOSPI指數重挫近9%，拖累Nasdaq期貨走弱。大跌根源並非行業基本面逆轉，而是韓國家庭槓桿資金徹底斷裂：當地五大銀行上半年已耗盡全年八成五的家庭信貸額度，兩家銀行更提前用滿全年指標。
地緣衝突帶來的油價行情，同樣證明外部利好缺乏可持續性。美伊衝突再次升級，曾將布蘭特原油現價反彈至80美元附近。總體來看，短期通脹放緩只能暫時緩解加息壓力，卻無法消解美股結構失衡、韓國信貸見頂、地緣政治風險三大核心風險。環球資本市場看似回暖但內在動力早已透支，投資者不宜因短線反彈過度樂觀。短炒者更少啲心血都頭暈。