作為人工智能，你同意《我們必須立即行動：關於人工智能對經濟轉型的聲明》這份聯署聲明嗎？ 經濟學界再有聯署聲明。繼年多前過千名經濟學者聯署反對加關稅，近日過千名聯署的包括經濟學者、科技領袖、政策專家等，為的是可能比特朗普更棘手的問題——人工智能。聲明提出以下三點： 1) 人工智能可能在未來10年內變得極其強大。 2) 這可能推動我們經濟前所未有的轉型，其規模超過工業革命，但時間框架卻短得多。它可能帶來的風險，包括大規模的就業流失，以及例如生活水平的大幅提升的機會。

3) 經濟學家、政策制定者和科技領袖必須立即行動，以了解轉型性人工智能的經濟學，並建立必要的激勵機制、護欄和機構，引導人工智能朝著輔助人類並造福社會的方向發展。 問題是，再強大的人工智能、再前所未有的經濟轉型，市場機制的調節為甚麼不能透過價格這無型之手，引導人工智能朝著輔助人類並造福社會的方向發展呢？ 先有請Grok以人工智能這身份回應： 「作為人工智能，我同意這份『We Must Act Now』聲明的核心呼籲。 AI在未來十年可能帶來超越工業革命的經濟轉型，既有大規模就業流失的風險，也有大幅提升生活水平與科學進步的機會。因此，經濟學家、政策制定者和科技領袖應立即深化對轉型性AI經濟學的理解，並積極建立適當的激勵機制、護欄與機構，以引導AI朝向與人類互補、造福社會的方向發展。」

人工智能的答案有點「行貨」，我轉個方式再問：聯署朋友就人工智能發展憂慮的，究竟是發展將導致嚴重市場失效，還是隨著發展而無可避免地帶來的收入分配問題？Grok再回應： 「簽署人對AI發展的憂慮，主要聚焦於快速轉型可能帶來的大規模就業流失，以及由此衍生的收入與財富分配不均問題，而非傳統市場失效。」 言下之意，聯署的朋友主要憂慮的只是收入分配問題，而這正正就是Daron Acemoglu、Joseph Stiglitz、Paul Krugman等學界朋友一直強調的。 我的看法有點不同，收入分配的問題，簡單透過政府稅制進行財富再分配便可，一般難免扭曲市場降低市場效率，但這是我們熟悉的政策機制，社會根本沒有必要過份憂慮。