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財經
出版：2026-Jul-20 07:30
更新：2026-Jul-20 07:30
投資無界限：李慧芬

歌禮佈局GLP-1R/GIPR口服複方 臨床前資料帶來新看點

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1672

歌禮佈局GLP-1R/GIPR口服複方 臨床前資料帶來新看點；圖為歌禮製藥創始人、董事會主席及首席執行官吳勁梓 (資料圖片)

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近期，創新藥板塊持續活躍，減重藥仍是市場關注度較高的方向之一。在這一背景下，歌禮製藥(1672)公布新的研發進展：公司已選定口服小分子GIPR激動劑ASC48，與口服小分子GLP-1R激動劑ASC30組成固定劑量複方製劑ASC30_48 FDC，並計劃於2026年第四季度向美國FDA提交新藥臨床試驗申請。這項進展的核心，不是簡單增加一條研發管線，而是嘗試以兩種口服小分子組成固定劑量複方，同時覆蓋GLP-1RGIPR兩個靶點。其靶點組合與替爾泊肽相同，但分子形式和給藥方式不同。

從產品特點看，ASC48是一款由歌禮(1672)自主研發的口服小分子GIPR激動劑。在細胞實驗中，ASC48顯示出較強的GIPR激動活性，並對GLP-1RGCGR未顯示激動作用。在動物研究中，其口服吸收、藥物暴露量和半衰期表現，也為每日一次給藥提供了臨床前依據。

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真正值得關注的，是ASC48ASC30的組合效果。ASC30作用於GLP-1RASC48作用於GIPR，兩者組成複方製劑後，可通過一片藥同時覆蓋兩個靶點。在連續八天的非人靈長類動物研究中，ASC30單藥組體重下降6.9%ASC48單藥組下降1.7%ASC30_48 FDC組下降10.5%，複方組較ASC30單藥的減重效果相對提升約52%

這一結果顯示，在該項連續8天的非人靈長類動物研究中，複方組的減重幅度高於兩個單藥組，為後續臨床開發提供了初步依據，但是否存在協同效應以及相關結果能否在人群中重複，仍需臨床試驗驗證。

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與每週一次皮下注射的替爾泊肽相比，ASC30_48 FDC擬採用每日一次口服的小分子複方形式，潛在優勢主要體現在給藥方式的便利性。對於需要長期治療的肥胖症患者而言，“一日一片”具有一定吸引力，也為公司產品形成差異化提供了想像空間。

歌禮製藥(1672)目前仍是一家以研發投入為主的生物科技企業。截至2025年末，歌禮製藥(1672)現金及現金等價物與定期存款合計約18.75億元，現有帳面資金為管線推進提供了一定緩衝，但隨著項目進入人體臨床，研發開支也可能進一步增加。未來真正影響公司中長期價值的，將是IND能否按計劃提交、臨床試驗能否順利開展，以及人體資料能否驗證療效和耐受性。

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總體而言，ASC30_48 FDC為歌禮製藥(1672)的減重藥佈局增加了新的差異化方向。短期來看，創新藥板塊熱度和研發消息可能影響股價表現；中長期則取決於IND能否按計劃提交、臨床試驗能否順利開展，以及人體資料能否驗證療效和耐受性。

關於作家
投資無界限：李慧芬
作者簡介:

作者為多個財經節目嘉賓主持，並為多份財經報章雜誌撰寫專欄，提供最新財經資訊和專業分析。

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