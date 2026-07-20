轉按誘因增加 轉按及套現申請上升 (下)

樓市復甦基礎穩健、樓價穩步回升的勢頭下，加上資金成本有所下降，促使今年銀行樓按取態正面積極，近月市場上多家銀行先後上調按揭現金回贈，令轉按吸引力增加。然而，目前轉按貸款量仍未返回過往活躍水平，原因是2023年期間銀行曾上調新造按揭計劃息率，於2023年之前已供樓的業主大部份享有的息率比現時還要好，例如2021年至2022年期間銀行批出的按息大致上較現時低0.75厘，即現時仍為2.5厘，這些業主若申請轉按，按息便會由2.5%上調至目前H按息3.25%，轉按意欲自然不大。儘管如此，由2023年第四季起，近兩年多之新造H按計劃息率至今維持穩定，而一般為兩年之罰息期陸續屆滿，開始吸引這些業主申請轉按賺銀行回贈。尤其今年銀行進一步上調按揭回贈，加上樓價上升，誘因疊加下，推動多些業主申請轉按。

上期提及，受惠樓價連同物業估值逐步回升，加上多家銀行近月上調按揭現金回贈，促使轉按及物業套現之誘因有所增加。

舉例，業主尚餘按揭額$600萬，申請平手轉按，轉按後之按息與現時不變為3.25% (H+1.3% ; H按封頂息P-2%; P現為5.25%)，但轉按後銀行提供現金回贈達1.3%，即$78,000，扣除轉按律師費(約$8,000計)後，仍有高達$70,000回贈金額。有可觀的銀行回贈作為誘因下，同步亦吸引一些本身已有潛在轉按需求的業主，由觀望轉為行動申請轉按。

近月還多了一個轉按誘因，尤其自今年3月份接連再有大型銀行推出低息定按，有關定按息率2.73%較主流H按息3.25%低半厘，基於美國息率處於橫行狀態，H按息仍會維持現時3.25%水平一段時間，促使定按吸引力增加；加上有關定按計劃照樣可提供與H按一樣之現金回贈，對於一些有意選用定按的業主來說，定按息率亦成為疊加誘因推動他們付諸行動申請轉按。