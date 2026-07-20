上周A股暴跌，空頭輕鬆擊穿3,900和3,800點兩大整數關口，創出3,745點的年內新低。其他指數也無一倖免，科創板和創業板跌幅尤甚，周跌幅均超過10%，幅度直逼2015年股災時期，市場哀鴻一片。

雖然最近幾周我一直持謹慎態度，覺得市場的調整尤其是科技股的調整並未結束，但客觀的說，上周市場調整之慘烈還是超出了我的預期。究竟是甚麼原因造成的崩盤？市場有各種說法：長鑫上市的資金壓力、韓國股市去槓桿，以及部分投資者對全球AI敘事能否持續的擔憂，等等等等。我個人認為去槓桿是最根本的原因，早在6月中下旬，身邊大部分人就開始把韓國股市和15年股災前的A股來對比，只不過當時大家都是隔岸觀火，甚至有一些「幸災樂禍」。但隨著韓國股市的暴跌，壓力迅速開始蔓延至全球幾乎所有含AI量高的市場，日本、中國臺灣、納斯達克以及更典型的費城半導體指數，並最終傳到了A股，傳到了A股市場中含AI量最高的科創板和創業板。因此，追根溯源，甚麼時候韓國股市的去槓桿告一段落，或許是本輪全球科技衝擊波結束的信號。