假如你是格林斯潘，你會在今日的經濟環境下公開表示「物價太高」嗎？
前聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）離世。從1987到2006年，格老差點讓世界以為我們已步入永恆的「 大穩定時代」（Great Moderation），現代貨幣政策令市場永遠不受經濟周期所困擾？當時，只有大教授張五常多次向我分析，格老在任期間美國的利息率輪上輪落凡八次之多，利息率轆上轆落，早晚會有投資者或借貸者被轆瓜。言猶在耳，次按風暴引發的一場金融海嘯，市場如夢初醒。
金融海嘯至今，通脹問題多次令學界大跌眼鏡：大幅降息至零並推出多輪量化寬鬆，通脹卻長期低迷。疫情再推零利率與巨額刺激，供應鏈斷裂及俄烏戰爭卻引發全球通脹高峰。直至美伊衝突導致霍爾木茲海峽關閉，油價帶動通脹再次引起市場關注。最近，新上任的聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)亦公開表示：「我們大家都在從事價格穩定的工作，這可能不是我們唯一的任務，但在過去幾天我聽到的共同點之一，就是對人工智能相關問題的開放態度、對生產力的開放態度，但我們都環顧四周，看到物價太高了。」
作為聯儲局主席，沃什這句「物價太高」對市場預期的影響可大可小。假如Grok是格林斯潘，他可能會有不同的做法：
「我不會在2026年7月的當前經濟環境下公開直白宣稱『物價太高』。 雖然資產估值偏高、債務結構性壓力存在，但最新數據顯示通膨已明顯降溫（6月CPI年率降至3.5%、核心2.6%），經濟成長穩健（約2.1-2.3%）、勞動市場韌性強，聯準會利率預計維持在3.5-3.75%。我會延續一貫謹慎風格，以『非理性繁榮』般的委婉表述，強調須持續監測數據、警惕泡沫風險，同時肯定AI等生產力提升的潛力，避免直率言論引發市場不必要波動，維持政策靈活性以支持就業與物價穩定。」
我的看法是，槍林彈雨之下油價仍只徘徊70至90美元一桶，比開戰初期的過百高峰低得多，通脹進一步攀升的機會根本不大。「物價太高」的擔心，是有點過慮的。公開表示「物價太高」，即使擔心是真是假，引發市場不必要波動都是有害無益。美伊衝突持續數月，油價卻從高峰回落，主要產油國增加生產、改用霍爾木茲海峽以外的航道出口，成本難免上升，但油價表現已說明上限經已見頂，因此物價再高，物價要進一步大幅上升的空間亦非常有限。