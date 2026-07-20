當聯儲局主席說物價太高

假如你是格林斯潘，你會在今日的經濟環境下公開表示「物價太高」嗎？

前聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）離世。從1987到2006年，格老差點讓世界以為我們已步入永恆的「 大穩定時代」（Great Moderation），現代貨幣政策令市場永遠不受經濟周期所困擾？當時，只有大教授張五常多次向我分析，格老在任期間美國的利息率輪上輪落凡八次之多，利息率轆上轆落，早晚會有投資者或借貸者被轆瓜。言猶在耳，次按風暴引發的一場金融海嘯，市場如夢初醒。

金融海嘯至今，通脹問題多次令學界大跌眼鏡：大幅降息至零並推出多輪量化寬鬆，通脹卻長期低迷。疫情再推零利率與巨額刺激，供應鏈斷裂及俄烏戰爭卻引發全球通脹高峰。直至美伊衝突導致霍爾木茲海峽關閉，油價帶動通脹再次引起市場關注。最近，新上任的聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)亦公開表示：「我們大家都在從事價格穩定的工作，這可能不是我們唯一的任務，但在過去幾天我聽到的共同點之一，就是對人工智能相關問題的開放態度、對生產力的開放態度，但我們都環顧四周，看到物價太高了。」