SpaceX上太空破地獄之謎 （資料圖片）

SpaceX（SPCX）自六月中在納斯達克上市以來，股價表現猶如過山車。上市首日收報約161美元，較135美元招股價高出近兩成，及後一度升至225美元，市值超越多隻科技巨頭，風頭一時無兩。 然而，高峰的快感剎那失陷，股價已從高位大幅回落逾四成，市值蒸發近一兆美元，上週五收市跌破招股價，低見124美元，股價由「上太空」變「破地獄」！ 筆者認為，股價持續下跌，夾雜多項負面因素，其中Starship試射受挫，成為市場情緒急轉直下導火線。 SpaceX原定上週進行Starship第13次整合飛行測試，旨在驗證新一代重型可重用火箭的性能，並為下一代Starlink衛星部署鋪路。然而，任務在點火後數秒內因Super Heavy助推器多枚Raptor引擎未能正常啟動而中止。這是該火箭首次在倒數至零秒後因故流產，雖然公司強調測試旨在快速迭代收集數據，但投資者卻敏感地聯想到過往技術挑戰，視之為Starship商業化進度可能延誤的警示。

Starship作為SpaceX未來增長的核心引擎，承擔著低成本大規模發射、Starlink擴張及軌道數據中心建設的重任。任何試射挫折，都會直接動搖市場對公司「太空級」估值的信念，導致股價急挫。 與此同時，高估值成長股，包括人工智能硬件股普遍出現大幅回落，亦令只有「願景」的SpaceX難以倖免。市場為其「太空＋AI」故事賦予極高溢價，市銷率（P/S Ratio）高達100倍，遠超傳統航天企業，甚至超越部分成熟科技巨頭。但隨著投資者開始質疑AI資本開支回報周期，以及宏觀環境變化帶來沽售壓力，多隻高增長股份同步調整。SpaceX作為其中估值最為激進的股份，自然首當其衝。從峰值回落至今，即使經過大幅修正，其估值水平相對基本面而言，仍難言吸引，反映市場由「故事驅動」逐步轉向「執行驗證」。

憑藉新實施的「快速入指」規則，SpaceX上市後不久便獲納入納斯達克100指數，被動基金（包括追蹤QQQ等ETF）被動買入，成為早前股價進一步吵上的理由。 然而，權重調整完成，機械式買盤成為過去，缺乏新催化劑下，股價自然回落。 更重要的是，八月即將來臨的內部人士限售股解禁潮，更為股價增添陰霾。預計約13.7億股A類股將陸續解除禁售，其後另有約3.19億股自動解禁。雖然未必全數湧出市場，但員工及早期投資者套現需求、流通股增加以及波動性上升，已令投資者提高警惕。同期第二季度業績預料將公布，市場焦點將落在Starlink用戶增長是否加速、xAI業務虧損收窄情況，以及Starship開發相關資本開支規模。若業績或指引未能令人信服，賣壓勢將進一步放大。

從基本面剖析，SpaceX業務呈現明顯分化。Starlink低軌道衛星網絡已逐步貢獻穩定盈利，為全球偏遠地區提供高速互聯網服務；太空運輸業務（Falcon 9及Starship）雖具里程碑意義，但仍處高投入階段；xAI人工智能業務則因巨額算力投資而錄得較大虧損。集團2025年度收入雖按年大幅增長，但整體仍處虧損狀態。政府合約帶來穩定現金流，惟地緣政治風險、監管不確定性（尤其是FAA對Starship的批准流程）及關鍵人物依賴（馬斯克持有超過80%投票權），均不容忽視。 筆者自幼熱愛太空科學，小學一年級已熟記九大行星次序（儘管冥王星後來降級），並深受衛斯理科幻小說影響，深信人類終將成為多行星物種。

因此，儘管SpaceX短期股價由「上太空」跌至「破地獄」，筆者對SpaceX長遠願景仍抱持信心，公司透過可重用火箭技術、Starlink全球網絡以及與xAI的協同效應，正積極開拓太空算力基礎設施新領域。Alphabet等巨頭簽署的算力供應合約，以及巨大的總可及市場（TAM）估計（達28.5兆美元），均印證其戰略前瞻性。若Starship能實現高頻率可靠飛行，Starlink用戶基數持續擴張，相關創新業務逐步變現，集團收入增長潛力仍極為可觀。 然而，投資從來講求時機與風險管理。現階段跌穿招股價，正好標誌市場由亢奮回歸理性。短期內，投資者應密切監察Starship下一次試射進展、八月解禁後的股權變化，以及後續季度業績表現。