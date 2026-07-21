ASML上調業績指引

全球半導體設備龍頭ASML公布2026年第二季業績，收入及盈利均高於市場預期，並大幅上調全年指引。 首先，業績反映終端需求增長持續強勁。ASML第二季淨銷售收入按年增長21.3%，管理層更將2026全年收入指引上調至430至450億歐元，較上季指引明顯提升，反映管理層持續看好公司今年的業績表現。同時，記憶體系統業務佔第二季系統銷售比重已接近五成，較去年第四季大幅上升。管理層預計，今年記憶體相關系統銷售將錄得逾七成增長，遠高於邏輯晶片的升幅，反映記憶體系統業務已轉變為重要增長引擎。

此外存量設備業務表現亮眼，第二季存量設備管理銷售按年增逾30%，顯著高於新系統銷售升幅，反映客戶傾向透過升級現有設備提升產能，而非單純等待新設備交付，此舉有助ASML維持較為穩定及高毛利的收入來源。展望未來，管理層透露2027年產能已接近全數訂滿，2028年亦已取得具規模訂單，反映需求增長勢頭將持續。然而，投資者亦需留意訂單地區集中風險。第二季南韓及台灣合計佔系統銷售逾70%，遠高於中國的14%及美國的9%，反映設備需求高度集中於AI供應鏈核心地區。

總括而言，ASML的業績及指引反映半導體設備需求持續強勁，超級周期未見放緩跡象，加上存量設備業務提供穩定收入來源，我們維持對ASML長期發展前景的樂觀展望。