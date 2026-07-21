多品牌優勢浮現 安踏體育(2020)進入盈利修復周期 (官網圖片)

安踏體育(2020)為中國領先多品牌運動用品集團，主要從事運動鞋服及配件設計、生產與零售，旗下包括安踏主品牌、FILA及DESCENTE、KOLON、MAIA等高端品牌，並持有Amer Sports股權。2025年收入中，安踏約佔四成、FILA約佔四成、其他品牌約佔兩成以上。集團亮點在於多品牌矩陣分散周期風險、線上雙位數增長、庫存維持約5個月及高端品牌維持低折扣與高利潤。短期受惠線上改革與新品放量，中期受惠戶外與女性品類擴張及同店銷售增長提升，長期受惠高端化、會員深化及海外拓展。

而內地運動服行業正處於由過去庫存壓力後逐步修復並回歸結構性增長的階段，多數券商認為中國運動用品市場需求韌性仍在，但增速由疫情後高基數回落至較為理性的區間。短期內，消費信心仍受宏觀環境影響，零售折扣及渠道效率成為關鍵觀察指標；中期則受惠於運動滲透率提升、戶外與女性品類快速增長，以及健康生活方式趨勢持續深化。競爭方面，國際品牌與本土龍頭並存，市場集中度提升，頭部企業憑藉品牌力、多品牌矩陣及供應鏈效率擴大份額，中小品牌則面臨更大壓力。成本結構方面，原材料價格相對穩定，人力及租金成本仍具剛性，但數字化直營及DTC模式提升有助改善毛利率與費用率結構；同時，廣告及市場推廣投入維持審慎增長，以支持品牌高端化與新品推廣。整體而言，行業由價格競爭轉向品牌力與產品創新競爭，盈利質量成為評價核心。

安踏體育在業務分析方面被一致定位為中國最具規模的多品牌運動用品集團，核心由安踏主品牌、FILA及其他高端品牌組成，並持有Amer Sports權益；最新年度收入結構中，安踏與FILA各佔約四成，其他品牌佔兩成以上，多品牌策略有效分散單一品牌周期風險，並推動戶外與女性品類滲透率提升。財務分析方面，券商普遍預期未來兩至三年收入及盈利維持中高單位數至雙位數增長，毛利率受產品組合優化與折扣改善支持，經營利潤率穩中有升，庫存周轉維持約五個月水平，現金流穩健。業務亮點包括高端化持續推進、DTC及線上渠道效率提升、會員體系深化及戶外品類快速擴張。業務弱點則包括宏觀消費疲弱對零售折扣壓力、FILA基數較高帶來增速放緩風險，以及高端品牌投入期拉低短期利潤率。

而市場普遍以業務結構與市場定位角度看好安踏體育，認為其多品牌矩陣有效覆蓋大眾至高端市場，既由主品牌提供穩定規模與現金流，亦由FILA及其他高端與戶外品牌提升毛利率與品牌形象，從而分散單一品牌波動風險。隨著戶外運動與女性消費需求持續提升，公司於細分賽道的提前布局被視為中期增長動力，而國產品牌認同度提高、產品科技與設計能力增強，亦有助提升市場份額與長期競爭力。 券商普遍預期集團收入將維持穩健增長，主品牌增速較為穩定，FILA則在高基數下維持溫和增長，而其他品牌受惠於戶外需求提升，增速相對較快。盈利方面，由於產品組合持續優化及終端折扣改善，毛利率有望按年穩中向上；同時，DTC模式深化與費用控制帶動經營利潤率改善，預期上半年盈利增速可略高於收入增速。整體而言，市場對2026年上半年業績取態審慎偏正面，認為在消費環境仍存變數下，公司仍能維持盈利質量與現金流穩定，反映其多品牌策略與渠道管理能力具備一定抗周期能力。

十大券商持有安踏體育的持股比例近日大幅改變，按中央結算系統數據顯示，持股比率由7月14日只有93.46%大幅增加至上周五的94.84%，一周內十大證券商持股增加了1.38個百份點，或反映市場資金部署出現變動，投資者對即將公布的半年業績存在一定憧憬。 安踏體育股價於去年8月升上106.3港元見頂後，股價持續回落，但在今年1月作出反彈下，受制於80.30港元阻力後，形成了一浪低於一浪走勢後，股價最低跌至今年6月時低位見66.85港元，主要是市場擔心內地運動服在消費低迷，加上價格競爭仍然激烈下，會令到銷售情況持續受壓。因此，安踏體育的股價才會持續下滑。而近日股價開始由低位反彈，已成功收復20天線，更見到9天RSI已重返70以上水平，反映走勢有望出現整固，又甚至是見底回升。若果以股價自今年88.30港元反彈阻力計算，按總跌幅的61.8%反彈目標計，股價有望重返80.30港元水平，可以先返回75港元水平才買入，主要是該水平是整個自88.30港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。

若果股價先行返回該水平，會有較強的支持。至於股價若果按照自88.30港元的回調幅度作出61.8%反彈，尤其是股價反彈期間，RSI已成功升破70水平外，MACD亦已重返正數，反映投資者對股價走勢較為看好，有助維持反彈動力。投資者可以在75.20港元水平買入，上望80港元以上水平。只要股價未有失守20天線約72.00港元，暫時毋須沽出止蝕。 資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人) 本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。