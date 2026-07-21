商湯科技(0020)升級為AI營運商 估值修復空間充足

商湯科技(0020)憑藉自研技術底座與龐大智算資產，在2026上海WAIC大會展現出同行難以複製的護城河，具備明顯估值重估空間。

大會上，商湯發布基於NEO - unify架構的SenseNova U1 Pro旗艦模型，摒棄拼裝模式，由像素層統一處理多模態數據。公司採取底層技術閉源策略，穩固技術壁壘。該模型實現理解、生成與行動三位一體，原生支援8K輸出，可直接交付影視與智慧城市等商業場景。同時，集團推出算電協同Agent，從運營端壓降算力成本。

最具戰略價值的是商湯與國星宇航共建「千星萬P」太空算力星座。項目分三階段推進：2026年發射首批試驗衛星；2028年建成星地商用算力網；2030年完成千星組網與萬P太空算力。雙方優勢互補：國星宇航負責衛星研製與在軌運營等硬件基建；商湯輸出AI大模型算法，研發天地一體化調度系統，推動太空算力在離網等高價值場景落地，構建全球獨有的天地AI商業體系。