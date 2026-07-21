商湯科技(0020)升級為AI營運商 估值修復空間充足

商湯科技(0020)憑藉自研技術底座與龐大智算資產，在2026上海WAIC大會展現出同行難以複製的護城河，具備明顯估值重估空間。
大會上，商湯發布基於NEO - unify架構的SenseNova U1 Pro旗艦模型，摒棄拼裝模式，由像素層統一處理多模態數據。公司採取底層技術閉源策略，穩固技術壁壘。該模型實現理解、生成與行動三位一體，原生支援8K輸出，可直接交付影視與智慧城市等商業場景。同時，集團推出算電協同Agent，從運營端壓降算力成本。
最具戰略價值的是商湯與國星宇航共建「千星萬P」太空算力星座。項目分三階段推進：2026年發射首批試驗衛星；2028年建成星地商用算力網；2030年完成千星組網與萬P太空算力。雙方優勢互補：國星宇航負責衛星研製與在軌運營等硬件基建；商湯輸出AI大模型算法，研發天地一體化調度系統，推動太空算力在離網等高價值場景落地，構建全球獨有的天地AI商業體系。
為支撐商業化，商湯牽頭近二十間國產晶片企業推出銀河計劃，兩年內規劃興建五座萬卡級國產智算集群。透過算電調度系統，單位電力產出Token數量提升八成，打破國產數據中心微利困境。
地面算力方面，商湯自有FP16算力高達40400P。公司對GPU採用五年直線折舊政策，早年採購的大量設備將於2027年起陸續折舊完畢。屆時設備帳面價值歸零，仍可正常用於AI推理，相關收入幾乎零成本，毛利率將顯著改善。
傳統地面智算中心受制於土地與電力，擴張存在天花板。太空算力則具備天然散熱優勢，衛星壽命達八至十年，且相關硬件不納入商湯資產表。未來地面節點專責模型訓練，太空衛星承接全球離岸推理與遙感分析，切入同行無法觸及的增量市場。
過去市場將商湯視為單純AI軟件公司，給予保守估值。隨著天地一體算力戰略落地，商湯已升級為AI營運商。市場過度聚焦短期折舊壓力，卻忽視2027年後成本拐點與太空新業務的盈利潛力。當投資者重新認清其資產價值與行業地位，股份估值修復空間充足，投資者可多加留意。
香港股票分析師協會理事 連敬涵
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