華潤電力(0839)業務收入穩實 分拆新能源上市可增協同效益

華潤電力(0836)的業務具備行業優勢，其核心的火電業務具明顯優勢，而新能源業務的提速戰略，使其在能源轉型中兼具穩定性與成長性。

再者，集團的火電業務是穩固的「壓艙石」與現金流來源。

火電機組主要集中在江蘇、廣東等經濟發達、用電需求旺盛的省份，保障了較高的利用小時數和經濟效益。此外，由於其卓越運營能力，使其在同行中單位燃料成本更低、度電利潤更高。2025年火電板塊核心利潤同比大增64.7%，純火電業務核心利潤增幅更高達79.8%。

再者，公司亦受益於燃煤成本下行，2025年平均標煤單價同比下降13.4%至每噸798.6元人民幣，顯著增厚了火電利潤。