華潤電力(0839)業務收入穩實 分拆新能源上市可增協同效益

華潤電力(0836)的業務具備行業優勢，其核心的火電業務具明顯優勢，而新能源業務的提速戰略，使其在能源轉型中兼具穩定性與成長性。
再者，集團的火電業務是穩固的「壓艙石」與現金流來源。
火電機組主要集中在江蘇、廣東等經濟發達、用電需求旺盛的省份，保障了較高的利用小時數和經濟效益。此外，由於其卓越運營能力，使其在同行中單位燃料成本更低、度電利潤更高。2025年火電板塊核心利潤同比大增64.7%，純火電業務核心利潤增幅更高達79.8%。
再者，公司亦受益於燃煤成本下行，2025年平均標煤單價同比下降13.4%至每噸798.6元人民幣，顯著增厚了火電利潤。
至於新能源方面，股票分析師協會副主席潘鐵珊認為這是集團差異化競爭的「增長引擎」。新能源業務是公司未來增長的核心，其定位清晰且具備差異化優勢。
集團在選址方面大部分新能源項目位於Ⅳ類資源區，避開競爭激烈的大基地，補貼回款壓力更小。風光項目利用小時數持續高於全國平均水平。2025年新增風光裝機13.6GW(風電6.6GW、光伏7.0GW)，清潔能源佔比大幅提升。
再者，集團財務穩健，公司財務狀況健康，並持續回饋股東。2025年歸母淨利潤145.19億港元，核心利潤同比增9.9%。
· 現金流強勁：經營活動現金流淨流入同比大增32.5% 至446.51億。派息率維持在40% 左右，股息收益率接近5%。
筆者認為其在未來綜合能源服務上，主力推進發展「電-熱-汽-氣」四聯供模式，並培育儲能、零碳園區等新業務，並加以科技與數智化運營。
集團近期亦分拆華潤新能源到深圳A股上市，緩解新能源業務的資本開支壓力。
總體而言，華潤電力憑藉火電業務的深厚底蘊和新能源的差異化競爭，構建了獨特的業務優勢。其穩健的財務狀況和前瞻性的戰略佈局，為長期發展奠定了堅實基礎。股票分析師協會副主席潘鐵珊認為集團現價估值，建議投資者可於現價作中線買入，目標22元，跌破17.60止蝕。
潘鐵珊
香港股票分析師協會副主席（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）