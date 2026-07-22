總存款突破20萬億元 提供樓市穩定客源

「銀行存款等如零，窮鬼點談情」，或許這句歌詞就是「月光族」的自嘲，當然現實環境中，大部分港人的銀行存款絕非等如零，港人人均存款總額向來在世界排名中名列前茅，顯著高於台灣、新加坡及日本等鄰近地區，按金管局最新每月金融月報顯示，在今年5月本地銀行體系的客戶存款總額已正式突破20萬億元的歷史高位，比對於1997年特區回歸一刻，當時銀行存款總額只有約2.7萬億元，回歸不足三十年，港人存款大幅增長近十倍。

銀行存款總額是金融市場的核心基礎，不單是港人身家的總值參考，更反映了整體社會的資金流向與經濟健康程度，相信大家亦明白銀行存款規模增減，絕不代表存戶身家的增長，再者過去三十年港人收入亦未必有十倍增長，存款增長亦代表金融市場的吸引力，資金的流入以至「賺錢能力」，近年來內地客來港發展亦令本地銀行存款總額顯著增加，銀行存款與股市、樓市永遠是息息相關，過去三十年銀行存款總額增長近十倍，原來期間股市規模確實變得「更大更快」，97年港股總市值只有3.2萬億，最新港股市值已達45.9萬億元，升幅遠超十倍，不過其實過去三十年樓價升幅連一倍也沒有。