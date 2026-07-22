總存款突破20萬億元 提供樓市穩定客源

「銀行存款等如零，窮鬼點談情」，或許這句歌詞就是「月光族」的自嘲，當然現實環境中，大部分港人的銀行存款絕非等如零，港人人均存款總額向來在世界排名中名列前茅，顯著高於台灣、新加坡及日本等鄰近地區，按金管局最新每月金融月報顯示，在今年5月本地銀行體系的客戶存款總額已正式突破20萬億元的歷史高位，比對於1997年特區回歸一刻，當時銀行存款總額只有約2.7萬億元，回歸不足三十年，港人存款大幅增長近十倍。
銀行存款總額是金融市場的核心基礎，不單是港人身家的總值參考，更反映了整體社會的資金流向與經濟健康程度，相信大家亦明白銀行存款規模增減，絕不代表存戶身家的增長，再者過去三十年港人收入亦未必有十倍增長，存款增長亦代表金融市場的吸引力，資金的流入以至「賺錢能力」，近年來內地客來港發展亦令本地銀行存款總額顯著增加，銀行存款與股市、樓市永遠是息息相關，過去三十年銀行存款總額增長近十倍，原來期間股市規模確實變得「更大更快」，97年港股總市值只有3.2萬億，最新港股市值已達45.9萬億元，升幅遠超十倍，不過其實過去三十年樓價升幅連一倍也沒有。
當然龐大的銀行存款總額，亦顯示出市場具備深厚的潛在購買力，過去銀行存款總額的變化亦成為樓市寒暑表，按紀錄在於四、五年前當時銀行存款總額不升反跌，而當時樓市確實處於價量齊跌的淡市，而這兩年間總體銀行存款回後高速增長，存款總額從24年的17萬億，顯著增長至超越20萬億元，而這兩年間樓價由跌轉升的同時，一、二手交投亦顯著增長。
過去數年間，特區政府積極深化粵港澳三地融合，積極提升人流、物流、數據流、資金流進入香港市場，本地銀行體系存款總額持續增長，反映本地金融市場一定的吸引力及競爭力，不過事實上資金流入樓市其實只是「冰山一角」，總體規模仍然有限，去年整體物業市場的成交總額只有6,142億元，只佔去年底銀行存款總值不足3.2%，比對於5年前成交總額高達9,178億元，佔當時銀行存款達6%，只要樓價維持增長，相信未來可吸引更多資金流入樓市，只是總存款維持高水平，樓市客源仍然源源不絕。