今年餘下交易日 料港股有更大波幅點出現

大市已開始步入7月份之下旬，現直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位22953點升至21日之高位25253點，即月內之波幅已擴闊至2300點。首先，以2300點至波幅計實已不算少，該已可滿足月內之所需，加上本月高低位之距離已符合慣性之要求。故在本月餘下之交易日，大市如能再進一步往上創月內之新高，該祇屬錦上添花而已。而從走勢上看，恒指既已成功重越20天線(約在23865點左近)， 10天線 (約在24538點左近) 及50天線 (約在24713點左近)。論形勢，技術上該有利於短期後市再進一步上試100天線 (約在25256點左近)。但即使大市能再續尋7月份之新高，但亦祇屬牛市2期調整後之技術性反彈而已。問題祇是大市會反彈多久，反彈多少。而反彈過後，大市可能又會重陷反覆不明之中。

有點需要留意，每年大市不論是上升或下跌，年內定必有慣性之波幅。不妨從牛市1期說起， 2024年恒指是由1月22日之低位 14794點升至10月7日之高位23241點，形態屬先低而後高，年內之波幅共上升8447點。到2025年，恒指是由1月13日之低位18671點升至10月2日之高位27381點，即年度大市之形態仍維持先低而後高。而年內之波幅共上升8710點。再看2026年，大市今年之形態暫屬先高而後低。恒指暫時由1月29日之高位28056點反覆跌至6月26日之低位 22518點。即年之形態暫屬先高而後低。而年內之波幅暫共跌5538點。從上述資料可見到，相對2024年大市之波幅為8447點及2025年大市之波幅為8710點計， 2026年之波幅頗為偏細。故在本年餘下之交易日，理論上該有更大的波幅點出現。即是說，大市如不能穿頭，技術上便可能會破腳。