延長交易時段的理想與現實

延長交易時段，對提升價格發現效率肯定利大於弊，讓投資者能即時應對突發事件，減少隔日股價跳空即gap up或gap down的風險。從以服務為本的角度出發，交易時段與時並進，順應散戶習慣(如加密貨幣24小時交易)，提供更多交易窗口，有助滿足即時交易需求。

作為國際金融中心，香港有必要順應倫交所、紐交所等延長時段的趨勢，追趕全球步伐，以提升競爭力與接軌國際吸引跨時區資金，鞏固國際金融中心地位。

延長時段意味夜班人手、IT系統升級等成本飆升。對於正面對生意被邊緣化加上壓力巨大的中小型券商而言，可能「未見其利，先見其害」。同時，夜盤流動性往往較低、導致買賣價差較闊，散戶易處於劣勢，交易成本亦更高。

理想很豐滿，現實有時卻很骨感。現實的挑戰，自然離不開成本、效率與北水。

至於封「互聯互通」的障礙，最關鍵的現實制約在於滬深港通機制。目前港股通約佔港股成交23%。若A股午休(11:30至13:00)及夜盤時段港股通無法同步參與，將導致市場出現兩套流動性，反而可能在特定時段加劇股價波動和流動性枯竭。

延長交易時段，取消午休，將令部分習慣中午12時收市發公告或出業績的上市公司必須更改發報時間安排，難以即時察看市場的反應。

延長交易時段的改革，在「理想」上符合趨勢，但「現實」中挑戰嚴峻。成本與收益的極度不對等是最大阻力，而互聯互通機制下的系統協調則是成敗關鍵。正如港交所行政總裁所言，全天候交易關乎生態系統的重塑，一旦出錯，彌補空間極小。