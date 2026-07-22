借鏡工業革命成就倫敦高等教育產業

倫敦教育產業對英國經濟的貢獻，脫歐前後有甚麼轉變？
英國脫歐，香港融入大灣區。人工智能年代，人類需要怎樣的高等教育？近日到英國一行，實地考察當地的高等教育產業，看看有甚麼值得香港借鏡的。
阿當史密的古典經濟學傳統，靠李嘉圖與米爾等發揚光大。到了馬歇爾奠定新古典經濟學，然後由凱恩斯與庇古確立劍橋經濟學的傳統。再打打算盤，當年的海耶克是我太師公，今日皮薩里德斯亦是我師妹的丈父，我認為倫敦政經學院的經濟學已超越了劍橋。具備頂級的研究院，大學的本科教育不會差。倫敦政經學院的冒起，卻要追溯至十九世紀初，米爾的老師邊沁推動的教育改革，企圖打破牛津劍橋的宗教與階級限制，為非英國國教徒、猶太人等群體提供世俗的高等教育。倫敦大學學院的成立，國王學院的回應，以至倫敦大學的出現，奠定了倫敦作為英國高等教育中心的地位，其發展與擴張(包括更強調實用科學、工程與職業教育等)，都是對工業革命與帝國擴張的回應。
換句話，倫敦高等教育從十九世紀的「反傳統」起步，隨工業革命、帝國擴張成形，強調實用科目，旨在服務中產富裕階級，再經戰後大眾化與全球化浪潮，發展成今天以國際化與知識密集為核心的成熟產業。近年脫歐前後的比較，Grok有以下補充：
「倫敦高等教育產業是英國經濟的重要支柱，2021-22學年對英國總經濟影響貢獻約265億英鎊，其中倫敦佔最高60.9億英鎊，相當於英國高等教育總影響的顯著比例(全國高等教育約占GDP2-3%含乘數效應，倫敦因集中頂尖大學而份額更高)。國際學生為主要驅動力，倫敦佔全國約四成首次入學人數，淨效益達96至125億英鎊。退歐前歐盟學生享有本地學費優惠、人數穩定且研究經費依賴歐盟來源；脫歐後歐盟學生銳減逾五成，但非歐盟學生大幅增長並支付更高學費，完全抵銷損失並推升整體貢獻，使產業總量持續擴大，然結構轉向依賴少數高收費市場，歐盟研究合作則明顯受挫。」
脫歐對倫敦教育產業的影響，是明顯的。融入大灣區對香港教育產業來說，當然將有一定正面影響。更值得留意的是，我認為是在人工智能急速改變世界的背景下，香港的教育產業能否像十九世紀初的倫敦一樣，透過創新改革去回應新時代對教育的最新需求？