借鏡工業革命成就倫敦高等教育產業

倫敦教育產業對英國經濟的貢獻，脫歐前後有甚麼轉變？

英國脫歐，香港融入大灣區。人工智能年代，人類需要怎樣的高等教育？近日到英國一行，實地考察當地的高等教育產業，看看有甚麼值得香港借鏡的。

阿當史密的古典經濟學傳統，靠李嘉圖與米爾等發揚光大。到了馬歇爾奠定新古典經濟學，然後由凱恩斯與庇古確立劍橋經濟學的傳統。再打打算盤，當年的海耶克是我太師公，今日皮薩里德斯亦是我師妹的丈父，我認為倫敦政經學院的經濟學已超越了劍橋。具備頂級的研究院，大學的本科教育不會差。倫敦政經學院的冒起，卻要追溯至十九世紀初，米爾的老師邊沁推動的教育改革，企圖打破牛津劍橋的宗教與階級限制，為非英國國教徒、猶太人等群體提供世俗的高等教育。倫敦大學學院的成立，國王學院的回應，以至倫敦大學的出現，奠定了倫敦作為英國高等教育中心的地位，其發展與擴張(包括更強調實用科學、工程與職業教育等)，都是對工業革命與帝國擴張的回應。