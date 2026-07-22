金源發展 待估值重新定價

金源發展國際(0677)是香港歷史悠久的米商，旗下「袋鼠牌」、「金象牌」、「金香牌」更是香港家傳戶曉的食用米品牌。由於以往業務過於單一，公司把握東南亞經濟發展的機遇，由傳統香港米商，逐漸擴展業務版圖至越南便利店業務，成功奪取OK便利店在越南的特許經營權。 隨著多年來的前期投資，加上越南本土經濟起飛，Circle K現時分店網絡已超過500間分店，增長潛力令人期待。
上月底公司公布年度業績，收入錄得約21億，盈利約2,700萬元。細分上下半年業績，下半年盈利高達5,200萬元，表現相當不錯。主要受惠於食品業務穩定貢獻，以及越南Circle K帶來收入增長。若高效表現能延續，預測下年度市盈率或不足10倍，估值有吸引。以現價計，淨現金佔公司市值約74%，市帳率低至0.45倍，估值明顯被低估。
公司已連續多年派發每股股息不低於0.023元，以現價計相當於股息率6.67厘，比銀行定期存款息率高，顯得甚有吸引力。
該公司屬於雙線發展，有防守強的米業業務，也有增長的便利店業務，是典型攻守兼備的業務組合。再者，公司財務穩健，派息又慷慨。因此，從基本因素角度，現時估值偏低，是不妨分段吸納股份的好時機。待時機成熟，料市場會為估值重新定價，或有大幅提升的空間。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份