金源發展 待估值重新定價

金源發展國際(0677)是香港歷史悠久的米商，旗下「袋鼠牌」、「金象牌」、「金香牌」更是香港家傳戶曉的食用米品牌。由於以往業務過於單一，公司把握東南亞經濟發展的機遇，由傳統香港米商，逐漸擴展業務版圖至越南便利店業務，成功奪取OK便利店在越南的特許經營權。 隨著多年來的前期投資，加上越南本土經濟起飛，Circle K現時分店網絡已超過500間分店，增長潛力令人期待。

上月底公司公布年度業績，收入錄得約21億，盈利約2,700萬元。細分上下半年業績，下半年盈利高達5,200萬元，表現相當不錯。主要受惠於食品業務穩定貢獻，以及越南Circle K帶來收入增長。若高效表現能延續，預測下年度市盈率或不足10倍，估值有吸引。以現價計，淨現金佔公司市值約74%，市帳率低至0.45倍，估值明顯被低估。