工商舖上半年交投創四年新高

【潮看樓市】2026年上半年本港工商舖市場呈現顯著的「量升值跌」格局。物業價格經過深度調整後回落至吸引水平，帶動實力用家及長線投資者趁低吸納。總結上半年，全港共錄得2,562宗買賣登記，按半年上升15%，創近四年（8個半年度）新高；惟受缺乏超大型成交及發展商貼市價去貨影響，成交總金額微跌7%至287.67億元，反映市場正處於「量改質變」的底部回穩階段。
交投回升主要受惠於本地經濟改善、訪港旅客增加及年初股市暢旺的財富效應。三大範疇中，工廈表現最為穩健，上半年錄得1,385宗登記，佔總交投54.1%；店舖及商廈則分別錄得638宗及539宗買賣。目前市場資金以追求高性價比的中細價物業為主，展現強勁的底部支撐能力。
看好下半年量值齊升
展望下半年，在經濟穩中向好、IPO市場維持熾熱及資金持續流入帶動下，市道可望延續復甦。預期下半年買賣登記量微升3.8%至2,660宗。隨著商廈與核心區店舖預期出現更多大額交易，成交金額升幅將顯著跑贏宗數，預料大增逾一成至320億元水平。當中商廈市場爆發力最強，下半年登記量看升逾11%，冀達600宗；店舖及工廈則預計分別微升3.4%及1.1%，各錄660宗及1,400宗。
下半年工商舖市場利好因素包括家族辦公室進駐帶動寫字樓需求、內地與海外品牌趁低租擴展版圖、AI熱潮帶動新型工廈與數據中心需求，以及住宅回暖改善融資氣氛。然而，投資者仍需留意美國加息疑慮、內地資本管制、部分商場高空置率及本地消費轉型對民生街舖的衝擊。
綜合而言，本港工商舖市場正處於風險釋放後的築底期。投資者不妨把握當前價格調整的黃金窗口，聚焦受惠於創科轉型的新型工廈及具備租務潛力的核心區物業，採取擇優部署的長線策略。