工商舖上半年交投創四年新高

【潮看樓市】2026年上半年本港工商舖市場呈現顯著的「量升值跌」格局。物業價格經過深度調整後回落至吸引水平，帶動實力用家及長線投資者趁低吸納。總結上半年，全港共錄得2,562宗買賣登記，按半年上升15%，創近四年（8個半年度）新高；惟受缺乏超大型成交及發展商貼市價去貨影響，成交總金額微跌7%至287.67億元，反映市場正處於「量改質變」的底部回穩階段。

交投回升主要受惠於本地經濟改善、訪港旅客增加及年初股市暢旺的財富效應。三大範疇中，工廈表現最為穩健，上半年錄得1,385宗登記，佔總交投54.1%；店舖及商廈則分別錄得638宗及539宗買賣。目前市場資金以追求高性價比的中細價物業為主，展現強勁的底部支撐能力。