DOGE：雷聲大雨點小的行政改革

7月4日為美國迎來獨立250周年紀念日，亦是早前備受全球關注的政府效率部(DOGE)關門大吉的大日子，其已靜靜完成任務、正式結束運作。這個在特朗普第二任期上任時透過行政命令設立的臨時機構，開局時氣勢如虹、收場悄無聲息的改革，正是典型「雷聲大、雨點小」，充分證明直接移植私營企業邏輯重塑聯邦官僚體系，難逃在政治現實與制度束縛下黯然收場的命運。

DOGE成立之初滿載期待標榜打擊聯邦財政浪費、簡化繁瑣法規、重組臃腫公務架構。馬斯克更高調預料，改革可為聯邦節省高達2萬億美元。團隊充滿矽谷風格的手段一度吸引大量民眾支持：要求公務員定期匯報工作成果、快速審核政府合約、打通各部門數據系統，推出自願離職方案。然而，很快遇上重重阻力。畢竟私營企業容許大刀闊斧裁員重組，可大幅裁員後再彈性補充人手，但聯邦政府承擔公共服務、安全監管等核心職能，隨意裁撤關鍵崗位，極易引致服務停擺、安全風險與連串法律訴訟，加上美國凡是訴訟的文化，令公務員更見畏首畏尾。儘管人人嚮往高效政府，卻難以承受改革帶來的利益調整與短期陣痛，加上選票先行，福利政策自然大行其道，到底長遠發展如何，真的如經濟泰斗凱恩斯名言In the long run, we are all dead.