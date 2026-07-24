從本土叫車App到國際創新科技中心

香港比東南亞先進，為甚麼香港卻仍未能孕育出像Grab這樣的科技公司？ 早前一連寫了幾篇關於網約車的文章，既是回應特區政府遲來的規管，亦是總結過去十多年就共享經濟的分析。讀者留言，針對的都是Uber，彷彿這過江龍壟斷了香港整個網約車行業，還是本地平台已全數被收購，市場已別無選擇？當遲來的規管遇上合時的「十五五」，特區政府如何利用這個難得的機會，透過規管網約車全力配合國家的科技創新發展策略，加快建設香港成為國際創科中心？政府又如何利用自己孕育的初創平台本地薑，平衡過江龍，提升市場競爭令市民更受惠？溫故知新，今天跟大家分享一個馬來西亞案例。

號稱東南亞最強「叫車App」的Grab，由陳炳耀與陳慧玲兩位馬來西亞華裔人在2012年創立，今天市值超過百億美元。為甚麼馬來西亞造就本地薑Grab，香港的網約車平台似乎卻只有過江龍或外行人？先聽聽Grok的分析： 「香港雖然在人均GDP、基礎設施、金融中心地位、法治與國際連結等指標上明顯領先東南亞大多數國家，但這份『先進』並未直接轉化為像Grab那樣的跨區域板塊的消費生活科技巨頭，主要因為Grab的成功建基於針對東南亞數億人口、基礎設施 fragmented 且痛點強烈的新興市場(交通混亂、現金經濟)，政府法規支持，加上本地化執行力、超級App演化、適當時機與新加坡作為區域樞紐的政策支持。」

我不同意，皆因人工智能漠視了兩地規管之不同。想當年，兩位哈佛商學院學生觀察到東南亞計程車市場有安全問題、交通混亂、計程車供應不足等更大痛點，於是提出針對這些痛點本土化「叫車 App」。從課堂專案到東南亞最大的超級應用程式，當中經歷了在馬來西亞提供的士預約服務、把業務擴張至菲律賓新加坡等地、將總部遷往新加坡(新加坡又贏？)成功收購Uber東南亞業務、透過SPAC在美國Nasdaq上市等，Grab亦從區域叫車平台發展成綜合生活平台，並在去年達成盈利里程碑，目前持續投資自動駕駛、普惠金融與人工智能。

地方智慧的經濟優勢，配合政府彈性政策、法規支持，以及保護主義的政治優勢——Grab在過去十多年的發展，揭露了這條本地薑打贏過江龍及外行人的方程式。透過更公平、可持續及友善的監管環境、本地化支持及執法態度，馬來西亞政府讓Grab在主場擁有明顯優勢。反之，香港在過去十多年的蹉跎。遲來的規管，政府將在8月邀請平台公司申請網約車服務牌照，有關申請和審批過程順利的話，首批平台牌照預計會在今年11月底起陸續發出。問題是，除了營運經驗、財力證明、資本投入、董事資格等，審批時會否考慮透過本地薑，如本地土生土長且獲政府撥款支持的DASH， 與過江龍的競爭？孕育出持續投資自動駕駛、普惠金融與人工智能等的本土科技公司，加快建設香港成為國際創科中心？

香港需要的，從來不只是複製Grab或其他外地的平台模式，更不僅僅是「有網約車服務」那麼簡單。政府若能藉網約車發牌的機會，培育出一個跨板塊、便利市民、有能力整合不同交通及生活模式的生態平台，除了提升平台之間的競爭，香港的創科之路，或許能走到真正的「全民智慧出行」。