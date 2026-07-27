中美人工智能博弈關係

人工智能作為當前科技競爭核心賽道 (中通社)

中美兩國正為即將於九月舉行的元首互訪進行準備，雙方高層近期保持溝通，務求為峰會創造有利氣氛。與此同時，內地於七月中旬在上海舉行世界人工智能大會，國家領導人出席並發表講話，強調推動開源合作與自主創新。人工智能作為當前科技競爭核心賽道，在此背景下更為值得關注。若以大模型能力而言，美國仍佔明顯優勢；若論硬件，尤其圖形處理器（GPU）算力，美國更遙遙領先。內地要縮窄差距，必須加速自主芯片研發，減少對外部供應的依賴，這已成為產業共識。

值得留意的是，近期內地AI領域出現兩條清晰的發展主線：一方面是政府層面持續推動開源模型與國產算力生態；另一方面則是企業層面的密集融資行動。兩條主線相互交織，既反映追趕決心，亦同時為二級市場帶來明顯壓力。上海世界人工智能大會的召開，正正凸顯出政策支持與產業加速的雙重節奏。 中咗抽脂，大模型的，訓練與推理高度依賴高端算力。美國企業長期依靠輝達等供應商的尖端GPU構建封閉生態，形成先發優勢。相比之下，內地企業近年在開源模型上取得不少進展，部分新模型在特定任務上已能接近甚至挑戰美國領先產品，但硬件層面的差距依然明顯。國產芯片在單卡算力、生態系統成熟度以及先進製程良率等方面，仍需時間追趕。

為縮窄差距，內地正透過專項攻關與產業協調，推動芯片設計、先進封裝、高帶寬內存等關鍵環節的國產替代。企業亦開始調整採購策略，逐步增加國產芯片的使用比例，並透過系統級優化（例如大規模集群協同）來彌補單卡性能不足。這些努力顯示出產業的務實轉向，但短期內產能與生態兼容性仍構成瓶頸。部分企業因算力供應緊張，甚至需要暫時調整服務擴張節奏。市場反應顯示，硬件自給能力的提升速度，將直接影響大模型企業的長期競爭力。

在追趕過程中，資金成為關鍵變量。客觀的事實是，當前幾乎所有人工智能相關企業都在爭取於現階段盡量籌集資金。七月份本身已是解禁高峰期，多隻相關股份陸續解禁，加上新一輪融資活動，對二級市場形成雙重壓力。 以年初登陸港股的大模型企業為例，智譜與MiniMax均在七月迎來上市後首批禁售期解禁。智譜基石投資者股份於七月初解禁後，公司即迅速宣布配售新股，集資規模龐大；MiniMax同樣在解禁窗口期內完成配售新股及可換股債券的組合融資。兩者一方面面對解禁後市場對早期投資者減持的憂慮，另一方面卻急不及待補充資金，用於研發、算力建設與商業化擴張。這種「解禁與再融資同步推進」現象，正正反映產業對資本渴求。

除上述兩家外，同期亦有其他AI相關企業在解禁後隨即啟動再融資，顯示整個板塊資金需求殷切。這些行動一方面為研發與算力採購提供彈藥，另一方面亦帶來明顯的股本攤薄效應。解禁股份流入市場，疊加新股發行，令流通量增加，短期內對股價構成壓力。市場反應顯示，投資者對融資後的稀釋風險反應敏感，相關股份在消息公布後往往出現波動。 從產業整體看，這種融資潮並非個案。存儲芯片、人形機器人以及算力基礎設施相關企業，亦陸續傳出上市或再融資計劃。政府鼓勵耐心資本投向硬科技，亦引導金融機構支持長期研發。然而，融資規模的擴大意味著企業必須持續證明其技術落地能力與商業化前景，否則估值回調風險不容忽視。

要縮窄與美國的差距，企業必須大幅增加研發與資本開支。這直接導致營業現金流承壓，甚至因投資現金流大幅上升而擴大虧損。從筆者觀察，純從事大模型開發的企業，未來面對的風險尤其突出。競爭異常激烈，模型迭代速度極快，技術領先優勢可能在短時間內被削弱。同時，硬件成本高企、算力租用或自建數據中心的開支龐大，令現金流管理成為核心挑戰。 值得留意的是，部分企業已開始探索多元化路徑，例如將模型能力嵌入垂直應用、與雲服務商合作、或透過開源策略擴大生態影響力。這些舉措有助分散風險，但短期內仍難完全抵消高投入帶來的財務壓力。市場反應顯示，投資者對具備清晰商業化路徑與穩定現金流的企業較為青睞，純模型玩家若未能有效控制虧損擴大，估值承壓將更為明顯。

中美在人工智能領域的競爭，本質上是技術標準、供應鏈安全與產業生態的長期博弈。九月即將舉行的元首峰會，或有助緩和短期氣氛，但並不改變雙方在核心技術上的競爭本質。內地透過開源策略與國產替代，試圖降低外部依賴並擴大生態影響力；美國則持續透過技術優勢與出口管制維持領先。 內地AI產業當前階段，更像是一場「以時間換空間」的攻堅。硬件瓶頸需要持續投入才能逐步緩解，而融資潮則為企業爭取了時間窗口。然而，資金本身並非萬能。若研發投入未能轉化為可持續的技術壁壘與商業回報，融資後的攤薄與現金流壓力，將成為二級市場的主要拖累因素。

展望未來數季，市場宜關注三個關鍵指標：一是國產芯片在實際訓練與推理場景中的應用比例是否持續提升；二是大模型企業的現金流與虧損控制是否改善；三是融資後的估值是否得到業績支撐。 具備硬件自主能力，具備廣泛應用場景，財務狀況保持穩定，才有機會脫穎而出。