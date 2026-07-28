低成本高股息 中國鋁業 (2600)估值仍有修復空間

中國鋁業(2600)為中國最大氧化鋁及原鋁生產商，業務涵蓋鋁土礦開採、氧化鋁精煉、原鋁冶煉及貿易，積極提升上游自給率及發展可再生能源配套。集團近年收入主要來自原鋁及氧化鋁兩大板塊，整體銷售規模逾人民幣2,400億元。亮點包括成本位列全球成本曲線前30%、2026年預測ROE約25%、淨負債率大幅下降及股息率達約6%-8%。短期受惠鋁價及鋁土礦自給率提升，中期受惠新能源車、儲能及AI電力需求帶動約4%需求增長，長期受惠綠電轉型及海外資源布局提升競爭力。

市場普遍認為鋁行業屬典型周期性行業，但本輪周期與過往不同，關鍵在於供應端受到更嚴格約束。內地已設立4,500萬噸電解鋁產能上限，透過能耗監管及綠電比例要求加強執行，即使企業短期可透過技術手段提升約3%至5%產量，全年總供應仍然難以大幅增加。在供應彈性受限下，只要需求保持增長，行業盈利波動有望較以往收窄。 集團的成本方面，電力為最大成本項目，行業正加速向綠電及低電價地區轉移，以降低每千瓦時成本及碳排壓力；具備自備電廠、綠電資源或上游鋁土礦自給能力的企業，在成本曲線上具優勢。整體而言，行業競爭由單純產能擴張轉向成本控制、資源保障及合規能力比拼，龍頭企業憑規模、垂直整合及政策順應能力，競爭優勢進一步鞏固。

集團的財務狀況，2026年市場預測每股盈利約人民幣1.20至1.27元，按2026年盈利計算市盈率約5至6倍。2026年預測ROE約25%至29%，盈利能力顯著改善。2026年淨負債比率大幅下降，部分券商預測將接近淨現金水平。自由現金流收益率達約20%以上。因此，股息方面2026年預測股息率約6%至8%，公司已表示股息率有提升空間，研究股份回購及大股東增持等資本管理措施。 在供應長期受政策約束及需求結構改善的環境下，中國鋁業作為行業龍頭，自然成為主要受惠者。當市場新增產能受限，而新能源及電力相關應用持續增加，公司既能憑規模優勢穩定產量，又可在價格較穩定的情況下提升盈利質素。隨着鋁在新能源車及電力設備中的應用比例提高，龍頭企業在需求升級過程中更具議價能力與市場份額優勢，盈利彈性亦較同業明顯。同時，全球鋁需求未來數年預期維持約4%複合增長，新能源車、儲能系統、電網建設及AI數據中心成為主要動力，其中新能源車每年新增鋁需求約70萬噸，加上材料替代趨勢持續，為行業帶來結構性增長基礎。

在公司層面，集團憑成本優勢與財務改善進一步突顯投資價值。公司位列全球成本曲線前30%，透過提升鋁土礦自給率及布局低電價地區，加上大茂旗綠電項目發電成本低至約人民幣0.1元/千瓦時，有效壓低整體用電成本並減少碳排放。盈利能力方面，2026年預測每股盈利約人民幣1.20至1.27元，ROE約25%至29%，經營利潤率提升至約18%，而市盈率僅約5至6倍，估值偏低。同時公司承諾提高派息，預測股息率約6%至8%，在負債下降及現金流改善下，股東回報更具吸引力。

中國鋁業股價於今年1月及3月曾升至15.30港元高位，其後見頂回落。更向下跌至7月初低位7.29港元後，走勢才開始回穩，在9天RSI由30以下水平作出反彈，再度升穿30後，隨超賣走勢得到紓緩外，走勢更隨著RSI升破50而轉強。股價於上周已成功升破20天線，而且在保歷加通道垂直高度擴闊下，相信短期波幅會有望擴大，有望帶動股價進一步上升。投資者可以在8.30港元水平入市，若果以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價有望會重返10.00港元水平。建議等股價返回8.30港元買入,上望10.00港元，只要股價能企穩在保歷加通道中軸水平，暫時毋須沽出止蝕。

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