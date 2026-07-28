建行(0939) 穩定盈利估值低 吼8.8元買入

建行市盈率僅6.07倍，總市值超2.35萬億港元，估值處於歷史相對低位，安全邊際充足。對比A股股價，H股存在顯著折價，股息率長期接近5%，十分適合看重穩定現金流的投資者。

近日港股市場走勢分化，反彈動能見頂，成交明顯萎縮，市場觀望氣氛濃厚。資金自AI、科網板塊撤出，流向低估值、派息穩定的金融股，內銀成為資金避險首選。建設銀行作為國有大型銀行，基本面紮實、股息回報穩定，疊加南向資金持續加倉，適合作為現階段防禦配置標的。

資金層面，年初至今南向資金淨流入港股銀行股1504億人民幣，佔南向整體流入約20%，建行屬北水重點配置標的。保險等長線資金亦持續布局，藉由持有銀行股收取股息平抑收益波動。匯豐研究數據顯示，南向資金持有H股銀行股比例已經來到37%，後續仍有提升空間，給予建行買入評級。

基本面方面，2026年一季報建行實現營收2112.56億人民幣，同比增11.15%，歸母淨利潤862.91億，同比上升3.53%。面對淨息差持續受壓的大環境，盈利依舊保持韌性。伴隨國有大行定向增發落地，建行核心一級資本充足率升至15.1%，資本實力增強，既可支援實體經濟，亦能夠抵擋資產質量潛在波動。