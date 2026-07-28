台積電公布季度業績，其核心盈利表現依然強勁。值得留意的是，管理層年內再度上調全年資本開支，並大幅調高全年收入增長指引。儘管近期亞洲半導體股出現震盪，但台積電最新業績正好印證行業基本面依然穩健。

首先，台積電今年第二季收入按季增長12.0%，位於指引上限，毛利率達67.7%，高於公司指引，反映整體定價能力持續上升。業績超預期之餘，管理層將全年收入增長指引由超過30%上調至略高於40%，同時將資本開支預算由520億至560億美元進一步上調至600億至640億美元，反映管理層對AI硬件需求的能見度已延伸至未來兩至三年。