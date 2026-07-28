台積電公布季度業績，其核心盈利表現依然強勁。值得留意的是，管理層年內再度上調全年資本開支，並大幅調高全年收入增長指引。儘管近期亞洲半導體股出現震盪，但台積電最新業績正好印證行業基本面依然穩健。
首先，台積電今年第二季收入按季增長12.0%，位於指引上限，毛利率達67.7%，高於公司指引，反映整體定價能力持續上升。業績超預期之餘，管理層將全年收入增長指引由超過30%上調至略高於40%，同時將資本開支預算由520億至560億美元進一步上調至600億至640億美元，反映管理層對AI硬件需求的能見度已延伸至未來兩至三年。
此外，產業鏈上下游企業幾乎同步擴大投資，包括上游EUV光刻設備供應商及南韓記憶體廠等，反映AI硬件需求並非單一企業的樂觀預期，而是全產業鏈的共識。總括而言，儘管先進製程放量及封裝產能瓶頸或為短期毛利率帶來壓力，但我們認為相關因素屬產能擴張過程中的正常過渡，並非需求轉弱訊號。受惠於公司定價策略保持克制，兼顧客戶競爭力與自身盈利能力，加上晶圓平均售價持續上升，公司長線增長動能並未改變。我們維持對台積電及亞洲半導體板塊的正面看法，近期市場波動主要源於市場情緒及去槓桿，而非基本面改變。