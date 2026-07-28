AI股波動令「高收益」主題再受關注

近期美伊局勢再度升溫，加上7月初市場焦點由「AI算力短缺」迅速轉向「算力過剩」，令晶片板塊一度回落；同時，韓國股市亦受槓桿 ETF 相關交易影響而出現較大跌幅。上述因素推升環球股市(包括港股)的避險情緒，市場風險偏好短期內或有所降溫。
在不確定性上升的環境下，資金流向往往最能反映投資者的真實取態。當指數波動擴大，資金通常會由較高風險的股票類別，轉向防守性較高的高息股策略。從近期香港ETF 資金流數據可見，高息股ETF或已成為資金的「避風港」之一。
以今年7月初至24日的波動市況為例，多數高增長指數策略錄得較明顯的資金淨流出；相反，在港上市的高息股策略則持續錄得淨流入。 若以其中一隻高息股策略的ETF為例，年初至7月24日累計淨流入逾68億港元，期間更未見單日淨流出。整體而言，筆者認為香港高息股策略可作為波動市況下，用以平衡投資組合風險的工具。除近期與AI相關波動外，事實上，以目前香港市場較受歡迎的高息股策略 ETF為例，該 ETF自去年4月上市以來至今已累計淨流入逾120億港元。此數據在一定程度上再次印證，投資者對具穩定現金流及一定風險緩衝能力，並兼具長期增值潛力的資產特質，仍保持相當程度的偏好；亦反映高息股策略正逐步被更廣泛納入策略性配置的考量之中。