AI股波動令「高收益」主題再受關注

近期美伊局勢再度升溫，加上7月初市場焦點由「AI算力短缺」迅速轉向「算力過剩」，令晶片板塊一度回落；同時，韓國股市亦受槓桿 ETF 相關交易影響而出現較大跌幅。上述因素推升環球股市(包括港股)的避險情緒，市場風險偏好短期內或有所降溫。

在不確定性上升的環境下，資金流向往往最能反映投資者的真實取態。當指數波動擴大，資金通常會由較高風險的股票類別，轉向防守性較高的高息股策略。從近期香港ETF 資金流數據可見，高息股ETF或已成為資金的「避風港」之一。