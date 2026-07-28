猶記得今年初，特朗普不斷批評上任聯儲局主席鮑威爾拒絕減息，為「白宮推動經濟政策最大的障礙物」;但當新任主席沃什就職後，依然擔當鷹派角色並釋出加息展望時，美國總統卻默不作聲。曾以為聯儲局主席更替，有望迎來減息新景氣之士，是時候醒一醒。

當AI話題長期搶佔市場目光時，美元強勢對亞洲貨幣衝擊，正悄悄地破壞政經局勢。

日本新首相高市早苗推出「早苗經濟學」，包括推出大規模經濟刺激方案，重金補貼半導體、AI、核聚變等戰略產業，並同時針對物價上漲發放能源與食品補貼等方案，在上任蜜月期過後，正受到國內外挑戰。長年體驗物價穩定的日本民眾，對突如其來的通脹困難極為反感；國際市場對日本政府在巨額支出的同時，如何保持收支健康，抱有極大疑問。縱使日本央行實行加息來應對通脹，日圓於本月卻創出40年以來新低。